Cuatro enfoques diferentes sobre el Guadalquivir y Sevilla a través de la Cátedra del Agua de Emasesa

Imagen del río Guadalquivir a su paso por Sevilla con la llegada de una nueva borrasca que trae polvo en suspensión, en foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra del Agua de Emasesa aborda "cuatro miradas" sobre el Guadalquivir mediante un ciclo de conferencias, con una duración de entre 60 y 90 minutos, que explora la relación entre la ciudad y su principal eje fluvial; ello, en el marco de la sexta edición de unas jornadas que llevan por título 'Guadalquivir, un río con mucha historia'.

Estas charlas, organizadas junto al historiador y responsable de Comunicación de Sevitrade, Marcos Pacheco Morales-Padrón, se celebrarán los martes 5, 12, 19 y 26 de mayo, a las 19.00 horas, en el salón de actos de la sede social de la empresa pública de aguas con el propósito de plantear un recorrido interdisciplinar "que conecta pasado, presente y futuro del río", reuniendo para ello a especialistas en historia, ingeniería, cartografía y ecología para ofrecer una "visión integral del Guadalquivir como elemento vertebrador del desarrollo urbano de Sevilla", tal como explican fuentes municipales a Europa Press.

Las jornadas, de entrada libre hasta completar aforo y con certificados académicos de asistencia para quien lo solicite, se iniciarán el 5 de mayo con la conferencia titulada 'La pérdida del sentido fluvial de Sevilla: del río a la dársena' (1903-53) a cargo de Marcos Pacheco, quien profundizará en el proceso histórico por el cual Sevilla transformó su relación con el río, "pasando de una ciudad abierta al Guadalquivir a un modelo más controlado y canalizado".

En la segunda sesión, que versará sobre 'La cartografía del Guadalquivir en el Archivo Técnico de Emasesa', intervendrá el responsable de la documentación gráfica y el archivo histórico de la empresa pública de aguas, Ignacio Luis Rivero, quien hablará de los fondos documentales cartográficos que atesoran, "celosamente desde comienzos del siglo XIX", la vida del río a su paso por la ciudad, la de sus afluentes, las historias de las inundaciones que provocaron, los usos que le dieron los ciudadanos y las infraestructuras que se relacionaron con el río grande.

En este sentido, el citado archivo cuenta con más de 16.700 planos y mapas conservados y catalogados, documentos gráficos que representan la historia del agua en Sevilla y, "en gran parte e inevitablemente, la del río Guadalquivir, revelando cómo la cartografía se convierte así en una herramienta clave para interpretar la memoria hidráulica de Sevilla".

La tercera conferencia, trasladará el enfoque al ámbito medioambiental y con el título 'Algunas notas sobre la ecología de la Dársena del Guadalquivir: las especies exóticas invasoras', será ofrecida el martes 19 de mayo por el jefe del departamento de Limnología de Emasesa y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla (US) Carmelo Escot, quien desde su experiencia en limnología, analizará los desafíos ecológicos actuales del río, "poniendo especial atención en el impacto de especies invasoras y en la necesidad de preservar el equilibrio de este ecosistema urbano".

La última sesión, programada para el martes 26 de mayo, contará con la intervención del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Mariano Palancar Sánchez, quien cerrará las jornadas con la conferencia 'De ciudad inundada a ciudad transformada. Y Sevilla se abrió al río', para describir cómo la ingeniería hidráulica "conecta con la evolución urbana, mostrando las infraestructuras que han permitido controlar las inundaciones y redefinir la relación de Sevilla con el Guadalquivir, abriendo nuevas oportunidades para su integración en la vida urbana", explican las mismas fuentes.

Las jornadas cuentan con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Andalucía Occidental y Ceuta; la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el operador logístico del Puerto de Sevilla, Sevitrade, destacan por su carácter transversal, donde historia, técnica y ciencia dialogan para ofrecer una visión completa del río.