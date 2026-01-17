Cuatro heridos en una salida de vía ocurrida en la Ronda Urbana Norte de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas al salirse su coche de la carretera en Sevilla en la mañana del sábado, según han informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

En concreto, el accidente ha ocurrido minutos antes de las 7,00 horas, en la Ronda Urbana Norte, tal y como ha detallado la Sala Coordinadora 112 en una nota.

El teléfono 112 ha gestionado a esa hora varios avisos que pedían ayuda "porque un coche se había salido de la carretera y podía haber heridos". La sala coordinadora activó a la Policía Local, al Cecop y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Fuentes médicas han confirmado que un total de cuatro personas han resultado heridas en este accidente, en concreto, dos mujeres de 18 y 21 años y dos hombres, de 24 y 40 años. Todos han sido evacuados al Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense.