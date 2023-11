Cuatro investigadores andaluces recogen en Sevilla los XI Premios Manuel Losada Villasante

Los cuatro investigadores andaluces que han obtenido el Premio Manuel Losada Villasante en la presente edición. - US

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ganadores de la XI edición de los Premios Manuel Losada Villasante han recogido sus galardones este viernes en un acto celebrado en la sede de la Fundación Cajasol. En concreto, se trata de los investigadores Manuel Delgado Baquerizo, en la modalidad 'científica'; Patricia González Rodríguez, en la de 'innovación'; Sergio Montserrat de la Paz, en la categoría 'agroalimentaria'; y Laura Pastor Pérez, en el apartado 'economía circular'.

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha destacado que "la razón de ser de la institución académica es crear conocimiento, crear investigacion". Por su parte, el director de la Cadena Ser Andalucía, Antonio Yélamo, como entidad organizadora de los premios, ha querido "reconocer la labor oscura de los investigadores y el gran trabajo científico de la US", al tiempo que ha subrayado "el liderazgo de las patentes de la US", según informa en una nota de prensa.

El director regional de relaciones externas de Mercadona en Andalucía, Diego Ortiz, que ha entregado el premio en la categoría 'economía circular', ha resaltado que se trata de una "gran palanca por la competitividad. Debemos reutilizar todo lo que podamos para reducir el impacto en el medio ambiente, pero también para ser más competitivos".

También han estado presentes en el acto el alcalde de Carmona, Juan Ávila; el director general del Foro Interalimentario, Víctor Yuste; la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido; y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entre otras autoridades. Los galardonados han sido elegidos entre un total de 66 candidaturas.

Manuel Delgado Baquerizo, investigador del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (CSIC), ha sido reconocido por su trabajo 'El suelo, un recurso no renovable fundamental para el ser humano', y Sergio Montserrat de la Paz, profesor titular de la US en el departamento de Bioquímica Médica y biología Molecular e Inmunología ha ganado con el trabajo 'Alimentación circular para un envejecimiento saludable a través del desarrollo de ingredientes tecnofuncioales a partir de subproductos de la industria oleícola'.

Asismismo, Patricia González Rodríguez, investigadora del departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla ha sido galardonada por su trabajo 'Nuevas dianas terapéuticas contra la enfermedad del Parkinson', mientras que Laura Pastor Pérez, investigadora en el grupo de Química de Superficies y Catalisis del departamento de Química Inorgánica de la US, ha recibido el premio por su trabajo 'Conversión avanzada de biogás a precursores de bioplásticos y textiles renovables: soluciones catalíticas para una economía circular'.

Estos galardones tienen por objetivo promover y reconocer la actividad investigadora en la Comunidad Autónoma de Andalucía, respaldando el desarrollo de iniciativas innovadoras que redunden en beneficio de toda la sociedad. Están organizados por la Sociedad Española de Radiudifusión, con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona, Foro Interalimentario y la Universidad de Sevilla.

CUATRO INVESTIGADORES ANDALUCES

Manuel Delgado centra sus investigaciones en proporcionar conocimiento innovador sobre el bioma del suelo en un contexto de cambio global. Para ello, utiliza un enfoque multidisciplinar que engloba el estudio de microbiomas ambientales, biodiversidad del suelo, funcionamiento de los ecosistemas, cambio global y legados históricos en ecosistemas naturales, agrícolas y urbanos a una escala mundial.

Patricia González es neurocientífica y experta en Enfermedad de Parkinson, investigadora distinguida Emergia e Investigadora Principal Junior en el departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la US y el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Entender la complejidad de los procesos fisiológicos ha sido su pasión desde que era estudiante de doctorado. Sus investigaciones han demostrado que las mitocondrias neuronales dañadas causan, por sí solas, síntomas y progresión de la enfermedad de Parkinson, abriendo la puerta para identificar biomarcadores que ayudarán a identificar etapas tempranas de la enfermedad, cuyos resultados se publicaron en un artículo en la revista Nature.

Sergio Montserrat inició su carrera investigadora en el Laboratorio de Tecnología Celular y Nutrición Molecular del Instituto de la Grasa-CSIC. En 2016, obtuvo su doctorado internacional con la tesis titulada 'Efecto del aceite de oliva y la niacina en la inflamación postprandial. Implicaciones para la aterosclerosis y el síndrome metabólico'. Regresó a la Universidad de Sevilla como jefe del Laboratorio de Inmunonutrición e Inmunometabolismo.

Por último, Laura Pastor es investigadora con un contrato Juan de la Cierva en el departamento de Química Inorgánica y el Instituto de Ciencias de los Materiales US-CSIC. Se doctoró en Ciencia de Materiales por la Universidad de Alicante, donde se especializó en materiales heterogéneos, catálisis para aplicaciones energéticas y medioambientales. Su investigación doctoral ha sido reconocida por varios premios, entre ellos el premio extraordinario de doctorado de la Escuela de Doctorado y Premio a la mejor tesis de la Real Sociedad Española de Química (división Alicante).

LOS JURADOS

En las categorías de Excelencia en Investigación Científica y en Innovación, el jurado ha estado formado por José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla; Julián Martínez, vicerrector de Investigación de la US; Juan Ávila, alcalde de Carmona; Antonio Yélamo, director de la Cadena Ser Andalucía y de Radio Sevilla; Francisco Galván, responsable de Emprendimiento de la Fundación Cajasol; Guillermo Antiñolo, director de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Virgen del Rocío y Rosario Fernández, catedrática de Química Orgánica de la US.

En las categorías de Excelencia en Investigación Agroalimentaria y en Economía Circular el jurado ha estado compuesto por Manuel Alías, secretario general de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía; el rector de la Universidad de Sevilla; el vicerrector de Innovación de la US; el alcalde de Carmona; el director de la Cadena Ser Andalucía, y Diego Ortiz, director regional de Relaciones Externas de Mercadona en Andalucía.

Asimimo, han formado parte del jurado en este apartado el director general del Foro Interalimentario; Manuel Mingorance; el presidente del Consejo Empresarial de Medio Ambiente de la CEA; María del Mar Borrego, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla; Antonio Escribano, médico experto en Nutrición, Endocrinología y Medicina Deportiva; y Jaime Martínez-Conradi Álamo, director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.