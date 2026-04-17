'Cuentos para hacer memoria' recupera en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) la voz de cinco mujeres marcadas por la postguerra

Presentación de 'Cuentos para hacer memoria' en Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido la presentación del libro 'Cuentos para hacer memoria', una obra que narra en primera persona la historia de cinco mujeres que, siendo niñas, vivieron la desaparición de sus padres en un contexto de extrema violencia durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. El acto, organizado por la delegación de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, se ha celebrado en el hall del Auditorio Riberas del Guadaíra, poniendo en valor la memoria democrática de la ciudad.

La obra, impulsada por la Asociación de Memoria Histórica y Democrática Siglo XXI y cofinanciada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la Diputación de Sevilla, reúne los testimonios reales de las alcalareñas Carmen Trujillo, Manuela Genicio, Dolores López, Carmen Serrano y Ana Jiménez. El proyecto, coordinado por Paqui Olías, cuenta con textos de Filiberto Chamorro, Maica González, Lucrecia Romero y Reyes Bernal, además de las ilustraciones de María de los Ángeles de la Torre.

El libro reconstruye en primera persona las vivencias de estas cinco mujeres, que en su infancia sufrieron la desaparición de sus padres en un contexto de extrema violencia. Sus relatos reflejan no solo el dolor de aquellas pérdidas, sino también las dificultades, el silencio, el estigma y las penurias que marcaron sus vidas durante años.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha presidido el acto acompañada del delegado de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas Reina, y de otros miembros del Gobierno municipal. Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que "esta celebración es un día para la memoria y para la justicia, de reparación y de homenaje, pero también para mirar hacia el futuro". En este sentido, ha subrayado la importancia de trasladar estos hechos a las nuevas generaciones "para que no vuelva a repetirse".

Jiménez también ha puesto en valor el trabajo de la asociación promotora, señalando que este proyecto responde a "un compromiso y el saldo de una deuda con las generaciones que nos precedieron", y ha reafirmado la implicación del Ayuntamiento en el impulso de iniciativas que fomenten el reconocimiento y homenaje a quienes lucharon por la libertad.

Por su parte, el delegado de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, ha recordado que las protagonistas de la obra "no pidieron ser heroínas, solo quisieron vivir", y ha destacado que, pese a todo lo sufrido, "no pudieron quitarles la memoria. En sus palabras, este libro representa una pequeña parte de lo que les fue robado y un paso más en la recuperación de la dignidad y la historia de estas mujeres".

Asimismo, ha anunciado que la Delegación de Memoria Democrática del Área de Identidad hará llegar ejemplares del libro a los centros educativos de Alcalá, con el objetivo de mantener viva la memoria histórica entre los más jóvenes. El acto ha concluido con un reconocimiento a las protagonistas y a todas las personas que han hecho posible esta publicación.