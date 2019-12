Delegado del Gobierno dice que "como mínimo" se estudiará la necesidad de la conexión Santa Justa-aeropuerto de Sevilla

Publicado 16/12/2019 14:24:30 CET

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha apuntado este lunes que, "como mínimo", se va a realizar desde el Ejecutivo central un "estudio informativo para ver la necesidad" o no de acometer el proyecto de conexión ferroviaria por Cercanías entre el aeropuerto de Sevilla y la estación de tren de Santa Justa.

Así lo ha indicado el delegado a preguntas de los periodistas sobre este proyecto en una atención a medios al participar en Sevilla en el acto 'Pasajero 7 millones', organizado por el aeropuerto hispalense.

A la pregunta de si el Gobierno descarta esa conexión entre el aeródromo y la estación de tren, Lucrecio Fernández ha respondido que, sobre esa infraestructura, el Ministerio de Fomento ya dijo que "primero habrá que hacer un estudio sobre cuál es la verdadera demanda en cuanto a necesidades, y a partir de ahí empezar como empieza todo proyecto de obra pública, con un estudio informativo y un anteproyecto".

"Hasta que eso no lo tengamos, no podemos hablar de si se descarta o no" ese proyecto, ha añadido el delegado, quien ha aclarado además que esta infraestructura "está contemplada en el Plan de Transporte del área metropolitana (de Sevilla) desde 2008 y, por tanto, como mínimo se hará el estudio informativo para ver la necesidad de acometerla".

Además, Fernández ha llamado la atención acerca que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que elaboró el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, pero que no fue aprobado en el Congreso de los Diputados porque "fue votado en contra por PP y Ciudadanos y por los independentistas catalanes, ya contemplaba el presupuesto necesario para iniciar este estudio informativo" sobre la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto.

En esa línea, ha expresado su deseo, "como delegado del Gobierno", de que "haya Gobierno" central tras las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, y que "las magníficas expectativas que los Presupuestos Generales de 2019 traían para Andalucía, y para Sevilla en particular en inversiones, se cumplan y se sigan manteniendo esos números en el futuro proyecto de Presupuestos", según ha concluido.