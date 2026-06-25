Desalojados tras un incendio los vecinos de un edificio en el barrio de Palmete de Sevilla

Incendio en un edificio en el barrio de Palmete de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del edificio Jacaranda, en la calle Baena del barrio sevillano de Palmente, tuvieron que ser desalojados en la tarde de este miércoles, 24 de junio, tras el incendio de una de las viviendas del inmueble.

Los agentes del grupo UROM de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que realizaban en ese momento labores de servicio en las inmediaciones, detectaron una "densa columna de humo" procedente del inmueble.

Al desplazarse hasta el lugar y confirmar el fuego, los policías activaron el protocolo de emergencia y alertaron a los servicios de extinción y asistencia sanitaria.

De forma simultánea, procedieron al desalojo de las viviendas afectadas y verificaron que no quedaran personas atrapadas en el interior del inmueble.

Una persona precisó asistencia de los agentes antes de la llegada de los servicios sanitarios. Además, un octogenario con movilidad reducida tuvo que ser evacuado en brazos. Por su parte, una mascota fue puesta a salvo de igual forma.

Los efectivos también facilitaron información a los bomberos sobre el foco del incendio y la posible presencia de personas en los inmuebles.

Durante el operativo, uno de los vecinos comunicó a los agentes la desaparición de su hija de diez años, diagnosticada con un elevado grado de autismo, si bien la menor fue encontrada momentos después "en buen estado".

Como consecuencia de su intervención, varios agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos por inhalación de humo. Tras recibir asistencia médica, todos ellos fueron dados de alta.