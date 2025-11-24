Desconvocada en Sevilla la huelga de CCOO y UGT en el comercio durante el 'Black Friday' y Navidades tras un acuerdo

Sindicatos informan en pleno centro de Sevilla de la convocatoria de huelga en el sector del comercio. Imagen de archivo. - CCOO

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla y Fesmc UGT Sevilla ha participado en el acuerdo entre las patronales Acotex y Aprocom, que han negociado un nuevo convenio colectivo que mejore las condiciones salariales y laborales de 60.000 trabajadores del comercio en la provincia de Sevilla. De esta manera, la huelga prevista para el 28 de noviembre y las jornadas sucesivas ha sido desconvocada.

Según ha informado el sindicato en una nota, el acuerdo se ha producido en una reunión de mediación en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) previa a la primera jornada de huelga que ambos sindicatos habían convocado para este viernes coincidiendo con la celebración del Black Friday.

De esta forma, según el sindicato, se habría conseguido "el inicio de la negociación de un convenio que llevaba cinco años bloqueado por la disputa sobre la legitimidad que ambas patronales mantenían".

El calendario de negociación dará comienzo el próximo 5 de diciembre, abordando el bloque económico. En la reunión del Sercla de este lunes también se ha fijado que será la mesa negociadora quien lleve las propuestas al convenio, sin presiones previas ni chantajes.

La secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, Claudia Caus, ha señalado "que la huelga anunciada para el próximo Black Friday, los repartos masivos de información a las plantillas y el éxito de participación en la manifestación del pasado jueves 20 de noviembre han sido más que suficientes para que las patronales vieran que la huelga del próximo viernes volvería a ser un rotundo éxito".

Por su parte, el secretario general de Fesmc UGT Sevilla, Enrique Jiménez, ha recalcado que "si bien nuestra presión ha servido para desbloquear la negociación que llevaba años encallada, es imprescindible que este avance no se quede solo en un gesto de las patronales sino que se traduzca en mejoras reales, cuantificables y urgentes para las personas trabajadoras del sector de comercio".