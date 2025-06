Desestimadas las alegaciones al 'Sevilla 2030' con críticas a la Junta por "discriminar a pueblos por su color"

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha desestimado las alegaciones presentadas por el Grupo Popular respecto a las modificaciones presupuestarias al programa 'Sevilla 2030' en un debate marcado, curiosamente, por las diferencias en el léxico usado para referirse a esta iniciativa, programa y plan, y, sobre todo, por las críticas del Gobierno provincial a la Junta de Andalucía al presentar estas reclamaciones "por el mero hecho de confrontar" y por "discriminar a los pueblos según el color político, aunque ello suponga perjudicar a los municipios de la provincia, incluidos aquellos en los que gobiernan".

Así lo ha expresado la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez (PSOE), en su intervención. "Últimamente están cogiendo la mala costumbre de utilizar los puntos de modificación presupuestaria para hablar de cualquier cosa menos de la modificación en sí", ha añadido. "Hacen un uso torticero de la norma, entorpeciendo la actuación administrativa, lo cual supone una deslealtad institucional total y absoluta".

Para ello, la diputado socialista ha esgrimido que el Grupo Popular "tiene dudosa legitimación para presentar alegaciones dado que no votaron en contra en su aprobación inicial. Y les recuerdo que ustedes decidieron montar un circo abandonando el Pleno, renunciando, por tanto, a su derecho y a su responsabilidad como representantes de su grupo político".

Aun así, no ha sido ese el motivo por el que "se ha inadmitido o desestimado" las alegaciones, ha asegurado. "La modificación presupuestaria, a diferencia de lo que ustedes alegan, se ha ajustado completamente a la normativa que es ley de aplicación, tanto en su elaboración, aprobación y publicación", ha añadido.

El presidente de la Diputación ha afirmado que tiene "una cantidad de ejemplos repartidos por todos y cada uno de los pueblos de la provincia a la que se le está regando dinero desde la Junta: si es azul, mucho dinero y si es rojo, a asfixiarlo". "A Tomares no le fatan pediatras; a Camas, sí", ha puesto como ejemplo.

DOTACIÓN DE 140 MILLONES DE EUROS

El programa 'Sevilla 2030' está dotado con 140 millones de euros, que proceden del remanente de tesorería para gastos generales con el que cuenta la institución. "¿Dígame cuál de las diez líneas de este Sevilla 2030 no es acorde o no está a la altura de lo que necesitan los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes?", ha interpelado Fernández al Grupo del Partido Popular en la Diputación.

"He leído por activa y por pasiva, tres días, sus enmiendas y no hay enmienda, la única es que le han dado instrucciones de que confronte con el gobierno que yo presido. Son los 24 ayuntamientos del PP quienes la presentan --además del municipio de Coria, presidido por el andalucista Modesto González--. Espero, cuando se abran los plazos de la convocatoria, que esas 24 localidades del Partido Popular que están en contra de este programa no se presenten. Si es tan malo y rompe la cohesión social, digital y territorial no espero ninguna solicitud del PP, de El Cuervo, ni de Burguillos...", ha ironizado Javier Fernández.

Desde el PP se ha criticado que "ahora, de buenas a primeras, se hable de programa y de plan", mientras que desde las filas de Con Andalucía se ha pedido a los populares que "piensen más en el interés general de los vecinos y no pongan más palos en las ruedas".

El Partido Popular de Sevilla viene mostrando su rechazo al Plan de Inversiones Sevilla 2030, por considerar que su programa es "arbitrario, discriminatorio y profundamente lesivo para la autonomía de los ayuntamientos de la provincia".

El PP señala que "está constatado" que las ayudas previstas se articulan en su mayoría a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, "lo que excluye automáticamente a muchos municipios que, pese a tener necesidades urgentes, no podrán acceder a las subvenciones por razones técnicas o de capacidad administrativa".