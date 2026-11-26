VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Sevilla y dedicada a la sustracción de vehículos industriales en la provincia de Madrid, siendo posteriormente trasladadas a otras ubicaciones para su desguace y posterior venta de sus componentes a nivel nacional, utilizando para ello plataformas online de compraventa de segunda mano.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación, llevada a cabo por el Puesto de la Guardia Civil de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) inició tras tener conocimiento de una presunta organización asentada en la provincia de Sevilla dedicada al robo de vehículos industriales en la provincia de Madrid principalmente.

A raíz de esta información se inicia la denominada operación Tarzanvique, conllevando una laboriosa obtención y análisis de información y documentación, sospechando que los integrantes de la organización utilizaban documentos y facturaciones fraudulentas de los vehículos presuntamente sustraídos, para tratare de dar apariencia de legalidad a su actividad de compraventa.

De esta manera, los agentes constataron que algunos de los vehículos sustraídos eran trasladados hasta la provincia de Sevilla, estableciendo un dispositivo de vigilancia sobre una finca sospechosa de estar siendo utilizada para almacenar y ocultar los vehículos, en la búsqueda de los lugares donde eran desguazados los vehículos para su posterior venta a través de distintos portales de internet utilizados para la distribución de las piezas.

Una vez reunidas las pruebas e indicios necesarios, se han practicado la entrada y registro en dos naves en las localidades sevillanas de Pilas y Villamanrique, recuperando cuatro vehículos que constaban como sustraídos, además de diversos equipos informáticos y terminales móviles.

Paralelamente la Guardia Civil ha intervenido un arma de fuego modificada con el número de serie borrado, además de abundante material y documentación relacionada con la actividad ilícita investigada.

La investigación ha finalizado con la detención de dos personas, además de la investigación de otra, siendo puestas a disposición de la Autoridad Judicial como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, delito de tenencia ilícita de armas, delitos de robos con fuerza y de uso de vehículos, así como los delitos de falsedad documental, daños y estafa. No se descartan nuevas actuaciones policiales.