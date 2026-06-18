Desmantelado un punto de venta de cocaína en Los Palacios (Sevilla) con dos detenidos y 200 gramos intervenidos

Objetos requisados por la Guardia Civil en el desmantelamiento de un punto de venta de droga en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de cocaína en una operación contra el tráfico de drogas en su modalidad de menudeo desarrollada en Los Palacios (Sevilla), que ha culminado con la detención de dos individuos por delitos contra la salud pública, así como por resistencia y desobediencia a la autoridad y la intervención de 200 gramos de sustancia.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, el Área de Investigación del cuerpo ha trabajado durante varios meses para recopilar indicios, acreditar la actividad ilícita y reunir los indicios necesarios para solicitar el correspondiente mandamiento de entrada y registro.

De forma previa al acceso al inmueble, los efectivos procedieron a interceptar a uno de los supuestos autores en la vía pública, que había intentado acceder precipitadamente a la vivienda para deshacerse de los estupefacientes, al detectar el dispositivo de entrada.

Durante la intervención, el sospechoso mostró una actitud violenta y opuso gran resistencia, llegando a causar lesiones a uno de los miembros del cuerpo antes de lograr ser reducido.

Como resultado final del registro domiciliario y la fase de explotación, la fuerza actuante ha logrado incautar aproximadamente 200 gramos de cocaína en roca, además de dinero en efectivo, armas blancas y relojes de diverso valor.

De esta manera, las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, la cual ha decretado el ingreso en prisión provisional de uno de los encausados, aunque la operación se mantiene abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la investigación.