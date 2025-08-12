Desmantelan en Écija (Sevilla) una red de contrabando con 4 detenidos y 1.400 kilos de picadura de tabaco intervenidos

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

ÉCIJA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco falsificado y tráfico de drogas asentada en la localidad de Écija (Sevilla) y con capacidad de distribución por todo el territorio nacional. Los agentes se han incautado de 1.400 kilos de picadura de tabaco y 200 plantas de marihuana. Además, han detenido a cuatro personas e investigan a otras nueve.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, desde el momento inicial y en el marco de la colaboración entre el cuerpo de seguridad y Agencia Tributaria se creó un equipo de investigación conjunto cuya investigación recayó en la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff) de la Comandancia de Sevilla.

La denominada operación 'Conarte Astigi' ha tenido en su primera fase la incautación realizada por parte de Servicio de Vigilancia Aduanera en la provincia de Ciudad Real de una partida de picadura de tabaco con origen Sevilla.

A raíz de esta primera intervención, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre los principales sospechosos cabecillas de la organización, todos ellos asentados en la provincia de Sevilla. Los investigadores llegaron a constatar la "alta actividad" de esta organización con la distribución de "grandes cantidades de tabaco de una manera continua", ha agregado la Guardia Civil.

Fruto de estas averiguaciones se ha desarrollado la explotación de la segunda fase de la operación y se han realizado registros de diversos inmuebles vinculados a la actividad de la organización en varias provincias españolas.

Como resultado de dichos registros se incautaron en uno de esos inmuebles de 1.400 kilogramos de picadura de tabaco y 8.600 euros. En otro de los registros realizados en la provincia de Ciudad Real, los agentes intervinieron 1,5 kilogramos de cogollos de marihuana dispuesta para su venta, 3.500 euros en metálico, un arma corta de fuego, varias armas blancas de grandes dimensiones, inhibidores de frecuencia, así como diversas dosis de cocaína y MDMA.

Paralelamente, los agentes localizaron y desmantelaron una plantación 'indoor' de marihuana y fueron aprehendidas en su interior más de 200 plantas de dicha sustancia en distintas fases de crecimiento.

La investigación finalizó con la detención de cuatro personas y la investigación de otras nueve, a los que se les ha imputado la presunta comisión de delitos de contrabando, delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, delitos de defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal, por los que han sido puestos junto con las diligencias a disposición de la Autoridad Judicial competente. De esta manera, la organización queda por parte de la Guardia Civil totalmente desarticulada.

La Guardia Civil ha destacado que la "complejidad" de la investigación debido a su "amplia cobertura de distribución organizativa" ha conllevado la implicación y participación de distintos Destacamentos Fiscales de la Guardia Civil, como son los de Córdoba, Ciudad Real, Cádiz, Sevilla, Segovia, Noia, Llanes, Toledo, Castellón, Jaén y Cádiz, además del apoyo de Unidades Territoriales de Policía Judicial, Usecic Sevilla, y con la participación conjunta de Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera de Córdoba, Ciudad Real y Sevilla.