'Las Desqueridas', 'Las Malas' y '¿Y quién mató a la cucharacha?', mejores cortos de la provincia de Sevilla

Gala del IX Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla organizado por la Diputación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Las Desqueridas', de Charlie García y Gonzalo Ruiz; 'Las Malas', de Elisa Moreno; y '¿Quién mató a la cucaracha?', de Juan Escribano Tamayo, son las obras galardonadas con el primer, segundo y tercer premio en el IX Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla, convocado por la Diputación a través de Prodetur.

El trabajo ganador del primer premio ha recibido 1.500 euros y dos jornadas de conformado y etalonaje de su próximo corto en el estudio de postproducción de Antípodas Film Lab. El segundo y el tercer premio están dotados con 1.200 y 800 euros, respectivamente, según una nota remitida por la institución provincial.

'Las Malas' ha sido reconocido, además, el Premio Especial del Público y el Premio a la Proyección de la Provincia de Sevilla, dotado, este último, con un bono de distribución del cortometraje en 50 festivales nacionales, y 10 internacionales, 5 de ellos europeos.

El fallo del jurado y la entrega de estos premios ha tenido lugar este jueves en el transcurso de una gala en el Cartuja Center Cite de Sevilla, presidida por el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, y en la que participó el presidente de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, como presidente dicho jurado.

Por su parte, Rodríguez Hans ha hecho memoria en su discurso de las ocho ediciones anteriores del certamen, que han hecho que se hayan visto "seiscientos cortos, que son patrimonio audiovisual de la provincia", y ha agradecido al jurado "su aportación y compromiso", además de a los cineastas participantes "que habéis dado el paso para presentaros a este certamen".

"Este certamen nació siendo algo sencillo y humilde, y lo sigue siendo, y cada vez hay más nivel, más pasión y compromiso, y sirve para que, a través del cine, podamos proyectar, podamos hacer visible nuestra provincia", ha indicado.

PREMIO 'SEVILLA DE CINE'

El Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla ha concedido, además, la Mención Especial 'Sevilla de Cine' a la trayectoria, en su tercera edición, a la directora de producción Manuela Ocón. La organización ha calificado su carrera como "clave en el desarrollo de algunas de las producciones más relevantes de las dos últimas décadas".

A lo largo de su trayectoria, Ocón ha trabajado en más de una veintena de largometrajes y series, formando parte de todas las categorías del departamento de producción desde 1996 y ha recibido numerosos premios.

Con esta Mención Especial 'Sevilla de Cine', el Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla reconoce "la trayectoria de una profesional imprescindible, cuya excelencia técnica, liderazgo y compromiso han sido decisivos para demostrar que desde Sevilla pueden desarrollarse producciones de máxima calidad, competitivas a escala internacional y capaces de proyectar la imagen de la provincia en todo el mundo".

TRES OBRAS CON VALORES

Con el primer premio de 'Las Desqueridas', el jurado ha valorado "su capacidad para abordar valores universales desde una mirada íntima y cercana; el reflejo honesto de la amistad, la perseverancia y los lazos personales que tejen la identidad de sus protagonistas; así como su sensibilidad y autenticidad a la hora de retratar una idiosincrasia colectiva que apela al concepto de tribu y a la fuerza de lo común".

Asimismo, ha destacado "su consistente visión de género, que interpela sin estridencias y suma matices a la lectura social del relato, junto al valor añadido de mostrar, desde dentro, las dificultades que rodean al mundo de la cultura".

Del segundo remio, concedido a 'Las Malas', el jurado ha subrayado "su reivindicación de la heterodoxia como una forma natural, sana y emancipadora de situarse en el mundo", así como su capacidad para "convertir una historia local -la de un equipo de rugby femenino formado por madres- en un relato de valores universales, inspirador y profundamente humano".

También ha puesto en valor "la frescura con la que ensalza el deporte como espacio de transformación social, transmitiendo superación, autenticidad y orgullo propio sin artificios".

Por otro lado, del Tercer Premio otorgado a '¿Quién mató a la cucaracha?', el jurado ha destacado "su originalidad y su audaz apuesta estética dentro de un planteamiento distópico que se abre camino desde la libertad creativa", así como "la destacada visibilidad que otorga al colectivo LGTBI a través de un relato transgresor, arriesgado y con una gran personalidad".

Asimismo, el fallo ha resaltado "su capacidad para defender, desde el humor y la irreverencia, el derecho a equivocarse como parte esencial del crecimiento humano y para huir de planteamientos simplistas, proponiendo un universo propio que desafía convenciones".

Respecto al Premio Especial a la Proyección de la Provincia de Sevilla, que ha recaído en 'Las Malas', el jurado ha señalado "su alto potencial de recorrido en el circuito de festivales nacionales e internacionales, la relevancia y pertinencia de la historia que visibiliza y su cuidado tratamiento técnico, que refuerza su alcance".

El jurado del Certamen ha contado con la presencia de Carlos Rosado, presidente de Andalucía Film Commission, en calidad de presidente; Teresa Segura, productora y miembro de la Junta Directiva de Ancine; Pilar Crespo, productora y presidenta de Aamma; Numa Paredes, actriz; Juan Ventura, colorista, supervisor de VFX y director técnico en Antípodas Film Lab; Alejandro Ávila, director de FilmAnd.es y gerente de Ancine; Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur; y Amador Sánchez, gerente de Prodetur-Turismo de la Provincia de Sevilla, que ha actuado como secretario.