Detectado un incendio en una fábrica alimenticia de Burguillos (Sevilla) que moviliza a varios parques de Bomberos

Detectado un incendio en una fábrica alimenticia de Burguillos que moviliza a varios parques de Bomberos - FRANCISCO OLMO - EUROPA PRESS

BURGUILLOS (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Un incendio ha sido declarado en la tarde de este martes en una nave industrial dedicada al sector alimenticio en Burguillos (Sevilla) y ha movilizado a varios parques de bomberos de la provincia, así como a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y personal sanitario en prevención.

Según han informado los Servicios de Emergencias 112 a Europa Press, el aviso del fuego se recibió en torno a las 16,30 horas, en una fábrica ubicada en el polígono de la localidad, en la confluencia de la calle Tomás Alba Edison con la calle Isaac Newton, en el camino conocido como Cuarto de la Huerta.

El siniestro ha afectado a una nave, sin que por el momento hayan trascendido datos sobre el alcance de los daños ni la posible autoría de los mismos.

En la zona trabajan dotaciones de los bomberos de la Diputación de Sevilla, junto con efectivos de los parques de La Rinconada y Mairena del Aljarafe, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Las autoridades permanecen a la espera de evaluar la evolución del incendio y las consecuencias del mismo.