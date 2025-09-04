Detenida una pareja por robar en viviendas de Albaida del Aljarafe y de Sanlúcar La Mayor (Sevilla)

Detenida una pareja por robar en viviendas de Albaida del Aljarafe y de Sanlúcar La Mayor. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una pareja de vecinos de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) por cometer robos en viviendas y explotaciones agrícolas en esa localidad y en Albaida del Aljarafe, una actuación enmarcada en la operación 'ALXARAF GANCHO'.

Según ha explicado el Instituto Armado en una nota, los implicados vigilaban las viviendas seleccionadas y aprovechaban la ausencia de sus dueños en las vacaciones del periodo estival para acceder al interior y sustraer objetos de valor.

La operación comenzó a principios del mes de agosto, como parte de las actuaciones desarrolladas para prevenir los delitos contra el patrimonio en viviendas y segundas residencias situadas en zonas aisladas y terrenos agrícolas.

En este contexto, los autores tuvieron conocimiento del intento de un robo en la periferia de la localidad de Olivares, durante sus fiestas patronales.

Según ha subrayado la Guardia Civil, gracias a la colaboración ciudadana y a la información de Policía Local de Albaida del Aljarafe, consiguieron información sobre la descripción de una pareja, un hombre y una mujer, sospechosa de cometer los robos.

Tras la recopilación de indicios, se estableció un operativo conjunto con la Policía Local de la localidad de Sanlúcar la Mayor, a través del que se detuvo a ambos autores de los robos cuando se disponían a trasladar un remolque agrícola sustraído días antes en la localidad de Albaida del Aljarafe para su posterior venta.

Como resultado, se han esclarecido varios delitos contra la propiedad y se han recuperado varios objetos sustraídos, entre ellos el remolque agrícola, que han sido devueltos a sus propietarios. Por su parte, los detenidos han sido puestos a disposición judicial.

La operación ha sido llevada a cabo por componentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor en conjunto con las Policías Locales de Albaida del Aljarafe y de Sanlúcar La Mayor, que han participado tanto en la identificación de los implicados como en la posterior detención de los mismos.