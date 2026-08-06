Detenidas dos personas por el robo de una furgoneta y de dos máquinas recreativas en un bar de La Luisiana (Sevilla)

Ventana por la que entraron los detenidos para el robo de las máquinar recreativas - GUARDIA CIVIL

LA LUISIANA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores del robo con fuerza de dos máquinas recreativas en el interior de un establecimiento hostelero en la localidad sevillana de La Luisiana, así como del vehículo usado para su huída.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes tuvieron conocimiento el pasado sábado día 1 de agosto a las 4,02 horas, de un presunto robo perpetrado en un establecimiento de la localidad. De esta manera, comprobaron que tres individuos habían huído en una furgoneta que constaba como sustraída, tras robar las dos máquinas.

En esta línea, se estableció un dispositivo de busca y localización de los presuntos autores, dando con los mismos alrededor de las 4,58 horas, después de que una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Carmona localizó una furgoneta blanca coincidente ocultándose en las inmediaciones de una gasolinera cercana al Área de Servicios de Los Nietos.

Para asegurar la intervención indicativos cercanos se personaron para identificar a los dos ocupantes del vehículo y registrar el mismo, en el que se localizó las dos máquinas recreativas sustraídas. Por ello han sido detenidas y puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente, como presuntos autores de delitos contra el patrimonio por robo con fuerza en las cosas, así como su presunta implicación en el robo del vehículo que constaba como sustraído, siendo devueltos todos los efectos a sus legítimos propietarios.