Detenidas seis personas y desmantelado un punto de venta de drogas en Alcolea del Río (Sevilla)

Material incautado en la operación Guizmodo-Axati. - GUARDIA CIVIL

ALCOLEA DEL RÍO (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla ha detenido a seis personas y ha desarticulado un punto de venta de drogas tras la realización de tres entradas y registros en la localidad hispalense de Alcolea del Río.

Según ha concretado la Benemérita en una nota, en el marco de la operación Guizmodo-Axati, además de la detención de estas seis personas, se investiga a otras dos por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, delito de blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

En contexto, la investigación iniciada a finales del pasado año ha sido desarrollada de forma conjunta por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Lora del Río y de la Unidad Operativa de Sevilla de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Las pesquisas comenzaron tras detectarse un "importante punto de venta" de sustancias estupefacientes presuntamente en el domicilio del principal sospechoso.

Según la principal línea de investigación el inmueble funcionaba como un activo punto de distribución de droga que abastecía diariamente a decenas de consumidores, convirtiéndose hasta la fecha en "el punto de venta más activo de la Sierra Norte y la Vega del Guadalquivir de Sevilla". De igual manera, presuntamente el principal investigado distribuía sustancias estupefacientes por distintas localidades limítrofes, entre ellas Villanueva del Río y Minas, Los Rosales y Carmona.

Como consecuencia de las informaciones obtenidas, los investigadores constataron que los responsables de la organización retenían documentos de identidad y tarjetas de sanidad de "numerosos consumidores" como garantía para asegurarse el pago de las sustancias suministradas.

Como resultado de la fase de explotación en los registros realizados se han intervenido más de 70.000 euros en efectivo y gran cantidad de diversas sustancias estupefacientes entre ellas, 20 gramos de cocaína de gran pureza en roca, quince gramos de heroína en roca de gran pureza, 120 gramos de hachís, 500 dosis de metadona, y paralelamente se intervino una plantación compuesta por 150 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento, 500 gramos de sustancias de corte y 500 gramos de marihuana, así como útiles empleados para el corte, preparación y distribución de sustancias estupefacientes.

De igual manera se han intervenido dos vehículos de alta gama valorados alrededor de 100.000 euros, cinco terminales telefónicos, y una "importante cantidad de documentos nacionales de identidad y tarjetas sanitarias que se están analizando actualmente".

Los investigadores estiman que con las cantidades intervenidas de cocaína y heroína y de la sustancia de corte, podrían haberse elaborado aproximadamente 500 dosis de la conocida mezcla denominada como 'rebujao'.

En suma, la operación se ha saldado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente en calidad de detenidos de seis personas, así como la investigación de otras dos, todas ellas vecinas de Alcolea del Río como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, delito de blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico. La investigación continúa abierta sin descartarse nuevas actuaciones policiales.