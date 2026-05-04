Identificado 'Artone', autor de más de 300 pintadas vandálicas en señales y elementos públicos de Sevilla

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha identificado a un grafitero que, bajo el pseudónimo de 'Artone', en los últimos meses había dejado su firma en más de 300 pintadas instaladas en elementos públicos, como señales de tráfico, o fachadas de edificios localizados en la ciudad.

Así lo ha anunciado a través de un mensaje en su cuenta oficial de 'X' Emergencias Sevilla, al tiempo que ha destacado que el hombre operaba, principalmente, en el Centro Histórico de la ciudad.

El varón está siendo investigado por un delito continuado de daños y los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico.

La detención ha tenido lugar tras captar el momento en el que este hombre llevaba a cabo sus actuaciones a través de cámaras de videovigilancia. La conducta, según los agentes, genera "un importante impacto económico" y afecta a la imagen que proyecta la capital andaluza.