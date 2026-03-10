Detenido por estafar a un mujer en Estepa (Sevilla) a quien pidió préstamos fingiendo una relación amorosa

Una agente de la Guardia Civil frente a su ordenador. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Estepa (Sevilla) como presunto autor de un delito de estafa en la modalidad conocida como 'love scaming' o 'estafa del amor'. La investigación se inició tras una denuncia interpuesta en dependencias de la Guardia Civil de Los Alcores por parte de la víctima.

Los hechos sucedieron a mediados del pasado año, cuando la víctima conoció a un varón a través de redes sociales y comenzó una relación de carácter sentimental, "al menos desde su propia percepción", informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Los agentes constataron el 'modus operandi' del ahora detenido, quien mediante mensajes "con leguaje afectivo y romántico" llegó a establecer con la víctima una "relación emocional intensa". Al mismo tiempo, "una vez ganada la confianza y su dependencia emocional", el presunto estafador comenzó a solicitarle "de una manera reiterada" distintas cantidades económicas "bajo distintos pretextos, siempre con la promesa de reintegrar el importe completo del dinero cuando percibiera una indemnización pendiente de cobro de su entidad aseguradora".

El supuesto estafador, para no levantar sospechas, llegó a desplazarse hasta la localidad de la víctima "para tener contacto personal", y aprovechando dicha circunstancia "solicitarle más prestamos monetarios para hacer frente a diversos pagos sobrevenidos".

Tras unos seis meses de supuesta relación, y ante la sospecha de estar siendo objeto de un fraude, la víctima le solicitó la devolución de las cantidades económicas entregadas, "momento en el que cesó toda comunicación con ella llegando a bloquear todos sus canales de contacto".

La investigación finalizó con la detención de esta persona, vecino también de Estepa, que fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente como presunto autor de un delito de estafa. La Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones policiales.