Detenido por estafar a varios vecinos de Mairena del Alcor (Sevilla) haciéndose pasar por gestor financiero

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido este lunes a un vecino de Mairena del Alcor (Sevilla) como presunto autor de un delito de usurpación de estado civil, delito de estafa y de falsedad documental. Hasta el momento se han esclarecido seis hechos a particulares y paralelamente otros tres delitos de estafa a empresas por la emisión de facturas falsas

Según la investigación, el hombre se presentaba como gestor financiero ofreciendo sus servicios para la tramitación de las declaraciones de la Renta a cambio de una pequeña cuantía económica.

Una vez obtenida la confianza del resto de sus víctimas, confeccionaba las declaraciones tributarias y en los casos que la declaración implicaba devolución al contribuyente estos nunca recibían dicha cantidad, la cual era desviada a otras cuentas propiedad del falso gestor, según una nota remitida por el Instituto Armado.

La Guardia Civil ha indicado que paralelamente las identidades usurpadas fueron utilizadas para la confección de facturas emitidas hacia diferentes empresas con el desconocimiento de los propios empresarios, siendo declaradas ante la Agencia Tributaria lo que conllevó la reclamación del IVA correspondiente causando un daño económico a las empresas afectadas.

Con el análisis de la información obtenida, la Guardia Civil ha certificado que el supuesto autor de los hechos no constaba dado de alta en el Colegio de Gestores de Sevilla, careciendo de cualquier tipo de titulación o acreditación requerida para ejercer como gestor financiero en representación de terceras personas.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Alcores. Al detenido le constaba en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación ante el órgano reclamante. La Guardia Civil hasta el momento ha esclarecido seis hechos delictivos realizados hacía particulares y otros tres realizados a empresas, siendo incautada diversa documentación al detenido durante el registro de su vivienda que actualmente está siendo analizada por los investigadores, no descartándose la existencia de nuevas víctimas afectadas por el mismo modus operandi.