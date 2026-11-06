Detenido por golpear a un empleado con un martillo y robar 1.000 euros en un negocio en Los Palacios (Sevilla)

Robo en Los Palacios (Sevilla) - GUARDIA CIVIL DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo en el que amenazó y golpeó con un martillo a un empleado de un negocio de Los Palacios (Sevilla), misma vez que sustrajo 1.000 euros de la caja registradora.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de octubre durante un robo en el que el presunto autor irrumpió en el establecimiento con el rostro cubierto y con una actitud "extremadamente violenta y agresiva".

El hombre portaba un martillo de grandes dimensiones y amenazó al empleado, misma vez que le exigió que le entregase la recaudación mientras golpeaba el mostrador.

Finalmente y tras amenazar al trabajador, sustrajo unos 1.000 euros de la caja metálica registradora.

Este vecino ha sido puesto a disposición de la Autoridad judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de daños.

La operación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Sevilla en coordinación con el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios.