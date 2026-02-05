Detenido un hombre tras agredir a un aficionado en un partido en el Estadio de la Cartuja de Sevilla en enero

Archivo - Estadio de la Cartuja - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este jueves en Sevilla a un individuo como presunto autor de un delito de lesiones graves, tras una agresión ocurrida en la grada del Estadio de la Cartuja durante la celebración de un encuentro de liga.

Los hechos tuvieron lugar mientras el partido se encontraba en juego, cuando, como consecuencia de una acción del encuentro, un espectador fue agredido de forma súbita por otro asistente, recibiendo un fuerte golpe en el rostro que le ocasionó lesiones de consideración, entre ellas fracturas faciales, según ha indicado el cuerpo en un comunicado.

La agresión fue grabada por varios asistentes al evento deportivo, siendo posteriormente difundida a través de redes sociales y distintos medios de comunicación, lo que generó una amplia repercusión pública.

La Policía Nacional ha logrado identificar al presunto autor de los hechos, procediendo a su detención como responsable de un delito de lesiones graves.

La Policía Nacional reitera su firme compromiso con la erradicación de cualquier manifestación de violencia en el ámbito deportivo, actuando con tolerancia cero frente a conductas que alteren la convivencia y el normal desarrollo de los eventos deportivos.