Detenido un hombre tras desmantelar un punto de venta de droga en un kiosco del Polígono Sur en Sevilla

Sustancias incautadas en el Polígono Sur en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local de Sevilla ha detenido a un hombre al intervenir un punto de venta de droga en el Polígono Sur mientras efectuaba labores de seguridad ciudadana por un aviso de Tussam, se trata así de un kiosko de la Calle Escultor Sebastián Santos en el que se han incautado, entre otros, bolsas y cajas con marihuana para su venta y distribución.

Según ha expresado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, el suceso se ha producido en la tarde de este martes, 12 de mayo, cuando la Policía Local recibió un aviso de Tussam advirtiendo de dificultades para circular las líneas 30, 31 y 32 en la zona del Polígono Sur.

De esta forma, dos equipos del Grupo de Apoyo y Reacción se desplazaron al lugar y detectaron tres vehículos, dos 'quads' y un turismo, que circulaban "de forma temeraria y sin documentación", por lo que se identificó a sus conductores y se incautaron los 3 vehículos.

Así, una vez concluido este servicio, los agentes permanecieron en la zona haciendo labores de prevención. Durante el patrullaje, los policías observaron a un grupo de jóvenes junto a un kiosko en la Calle Escultor Sebastián Santos que "parecían alarmarse ante la presencia policial".

Viendo la "reacción sospechosa", los agentes procedieron a apearse del vehículo para identificar y cachear de forma superficial y preventiva a los sospechosos. De esta forma, se intervinieron sustancias estupefacientes, concretamente marihuana y hachís.

Junto a los jóvenes se encontraba el propietario del kiosko, que durante la actuación policial "mostró una actitud visiblemente nerviosa, esquiva e intranquila". Tras la inspección y registro exhaustivo del interior del kiosko, los agentes localizaron varias bolsas y cajas con marihuana en su interior, preparadas para su posible distribución y venta.

En concreto, se han incautado tres bolsas de plástico con marihuana, una caja de moneda fraccionaria, una balanza y bolsas para distribuir las dosis, un machete, un cuchillo de grandes dimensiones y una pistola de aire comprimido. Por todo lo anterior, los agentes procedieron a detener al propietario del kiosco acusado de un presunto delito contra la salud pública.