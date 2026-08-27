Detenido en Sevilla el autor del tiroteo en la Barqueta el 15 de agosto que dejó un herido grave

Un agente muestra la escopeta de cañones recortados intervenida al supuesto autor del tiroteo a un varón en la Barqueta - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de un homicidio en grado de tentativa, tras disparar hasta en dos ocasiones contra una persona en las inmediaciones del puente de la Barqueta el pasado día 15 de agosto.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una persona habría disparado con un arma larga a otra, que provocó graves heridas a la víctima. El avance de la misma reveló que los hechos se produjeron después de que ambos mantuvieran una discusión previa en la zona, tal como informa la Policía en un comunicado.

Según las primeras pesquisas realizadas por los investigadores, el detenido se encontraba circulando por las inmediaciones a bordo de un patinete cuando, tras el enfrentamiento, se dirigió a su domicilio para recoger un arma de fuego larga con los cañones recortados.

Posteriormente, regresó al lugar y, supuestamente, efectuó hasta dos disparos contra la víctima, a quien alcanzó en la pierna y provocó heridas de gravedad, lesiones por las que perdió una cantidad importante de sangre.

Los agentes pudieron determinar la identidad del presunto responsable de los disparos tras establecer un dispositivo de localización, que permitió su detención diez días después de que ocurrieran los hechos. El presunto autor, junto al arma de fuego que le fue intervenida, pasará a disposición judicial como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa.