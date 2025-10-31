Detenido un taxista por "amenazar de muerte" a un compañero que denunció irregularidades laborales en Sevilla

La Policía Nacional detiene a un taxista acusado de "amenazar de muerte" a un compañero que ya había denunciado irregularidades laborales en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este viernes a un taxista acusado de "amenazar de muerte" a un compañero que ya había denunciado irregularidades laborales en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla. El arresto está dentro de la tercera fase de la operación 'Aertase' contra una organización criminal integrada por taxistas de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi.

Según una nota de prensa remitida por el Cuerpo, los agentes lograron identificar al detenido como autor principal de unas amenazas de muerte, que se realizaron con la intención de "intimidar a la víctima y perjudicar un proceso judicial en curso".

Tras su detención, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que le imputa delitos contra la Administración de Justicia y amenazas condicionales. Posteriormente, fue puesto en libertad con cargos. La operación 'Aertase' continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en relación con los hechos investigados.