Detenido un vecino de Carmona (Sevilla) por 43 robos en establecimientos hosteleros y de balizas en vehículos

Archivo - Imagen de archivo de un robo en el interior de un establecimiento hostelero - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Carmona (Sevilla) sobre el que constaba una orden de detención y entrada en prisión, como presunto autor de 43 hechos delictivos, entre los que se encuentra el robo de balizas en el interior de vehículos y de diversos objetos en establecimientos hosteleros.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, el presunto autor fracturaba una de las ventanillas traseras de los vehículo para acceder a los mismos, y "en un tiempo mínimo" sustraía diversos objetos, principalmente señales de baliza V16 para su posterior venta a un bajo precio a terceras personas.

Igualmente, el ahora detenido incrementó la comisión de dichos robos, al estar relacionado, presuntamente, con otros robos cometidos en el interior de establecimientos hosteleros, en los que extraía "cualquier objeto susceptible de ser vendido posteriormente".

Como consecuencia de estos hechos, la Guardia Civil estableció vigilancia sobre el sospechoso y sobre las zonas "sensibles de ser objeto de su actuación", hasta que con colaboración de la Policía Local del municipio pudo ser detenido, esclareciendo hasta el momento 43 hechos delictivos.

La operación denominada Junkie25 dio inicio ante la alarma social creada por el aumento de denuncias por robos en el interior de vehículos en el casco antiguo de la localidad sevillana y ha finalizado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial de esta persona, como presunto autor de los delitos contra el patrimonio descritos, constándole una requisitoria en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión.