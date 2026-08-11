Detienen a dos autores de seis robos de herramientas profesionales en Gines (Sevilla)

Imagen de los presuntos autores en uno de sus intentos de robo - GUARDIA CIVIL

GINES (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a los dos presuntos autores de, hasta el momento, seis delitos de robo con fuerza ocurridos en el municipio de Gines (Sevilla).

Según ha detallado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa, tras varias denuncias interpuestas por los encargados de varias empresas dedicadas a la construcción y tecnológicas, quienes realizan obras en distintas localidades del Aljarafe sevillano, los agentes han comprobado que los presuntos autores aprovechaban los tiempos de descanso del personal de las obras, para realizar los hechos delictivos, a la vez que pernoctaban en establecimientos hoteleros de la zona.

De esta manera, aprovechaban estas horas de pernocta para "fracturar las ventanillas y cerraduras de los vehículos de las empresas estacionados en los hoteles para acceder al interior", y sustrayendo innumerables efectos y herramientas profesionales de alto valor económico, destinadas al mercado de segunda mano.

Consecuentemente, los efectivos han establecido dispositivos de vigilancia en zonas susceptibles de sufrir un nuevo robo, hecho que ha culminado con la identificación en las inmediaciones de estos establecimientos de un vehículo presuntamente utilizado por los sospechosos para sus desplazamientos.

Una vez identificados, se ha procedido a su localización y detención en Sevilla capital, donde residían ambos, y han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial como presuntos autores de delitos de robo.

Así, la Guardia Civil ha esclarecido con estas detenciones seis hechos delictivos de robo en la provincia de Sevilla, y se investiga su implicación en hechos similares en la provincia de Cádiz, llegando a ser sorprendidos durante uno de los robos en la localidad de Jerez de la Frontera, dándose a la fuga y abandonando un vehículo intervenido por los cuerpos policiales en el lugar.