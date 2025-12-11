La Diputación acoge este fin de semana la feria 'Sabores de la Provincia de Sevilla', con productos navideños

Feria 'Sabores de la Provincia de Sevilla' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha informado de que acogerá este sábado, 13 de diciembre, y el domingo, 14, la sexta de las siete ferias de productos locales 'Sabores de la Provincia de Sevilla', y en este caso, la primera de las dos dedicadas a productos propios de la Navidad, que Prodetur organiza, hasta finales de año, dentro de la programación de la Muestra de la Provincia 2025.

Según ha informado la institución provincial en una nota, como es tradición, la feria celebrará una segunda edición el próximo fin de semana, los días 20 y 21 de diciembre, y culminará el calendario de la Muestra de la Provincia de este año.

Asimismo, ofrecerá productos agroalimentarios locales de cara a las fiestas navideñas. "Con esta feria impulsamos el consumo de productos de cercanía, de kilómetro cero, reconocidos por su calidad. Y no hay mejor elección que nuestros productos, los de siempre, para llevar a la mesa en estos días de reuniones y encuentros", ha señalado en la mencionada nota el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans.

En total, la feria cuenta con 40 casetas de casi una treintena de municipios de la provincia con productos 'Sabores de Navidad' de diversos sectores, entre ellos ibéricos, quesos, conservas, vinos y licores, aceite, dulces, cerveza artesanal, miel y mermelada, aperitivos.

La cita contará este año con un programa de dinamización para todos los públicos y, entre sus propuestas gastronómicas, la institución provincial ha destacado la degustación de "pan preñao", típico de La Algaba, el sábado a las 12,30 horas.

A ello se sumarán actividades infantiles, actuaciones de ambiente navideño de coros y zambombas y el sorteo de productos de 'Sabores de la Provincia de Sevilla'. La feria es de entrada gratuita y se puede visitar, mañana, sábado, en horario de 11,00 a 20,00 horas; y el domingo, de 11,00 a 18,00 horas.