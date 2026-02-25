Diputación presenta una nueva edición del Premio 'Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla'

Presentación de la nueva edición del premio 'Vinos y Licores de la Provincia' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha convocado una nueva edición del Premio 'Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla', en este caso la undécima, una iniciativa, de apoyo institucional al sector, con la que se busca propiciar "un mayor conocimiento de estos productos e impulsar su comercialización".

El objetivo es "promocionar la cultura del vino y los licores en el territorio como experiencia turística, en la que se integren el conjunto de recursos de las zonas vitivinícolas y de los destilados sevillanos", según ha indicado la institución provincial en una nota.

Con estos galardones, se pretende estimular a los elaboradores de destilados y criadores de vinos a mejorar la imagen y posición en el mercado de los vinos y licores que se elaboran en el territorio, así como consolidar entre los consumidores la imagen de marca "Vinos de la Provincia de Sevilla" y de "Licores de la Provincia de Sevilla', fomentando la valoración de sus características.

En el concurso pueden participar todos los vinos y licores que se produzcan y elaboren en la provincia de Sevilla que cuenten con una producción mínima de 300 botellas. Las bodegas o destilerías productoras deben estar adheridas a la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', impulsada por Prodetur para la promoción de los productos agroalimentarios del territorio.

Para la elaboración de las bases de este concurso, Prodetur vuelve a contar con la colaboración de la Asociación de Productores de Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla.

Con motivo de la apertura del plazo de inscripciones, que se prolongará hasta el lunes 16 de marzo, el vicepresidente de la sociedad provincial, Rodrigo Rodríguez Hans, ha mantenido un encuentro con el secretario de dicha asociación, Miguel Ángel Alonso, y la secretaria técnica del concurso, Begoña Amurrio.

A la cita también han asistido representantes de bodegas y destilerías de la provincia con quienes Rodríguez Hans ha conversado acerca de los detalles de esta nueva edición de los premios.

El concurso se estructura en dos modalidades diferenciadas: vinos y licores, con un total de ocho categorías (seis de vinos, dos de ellas nuevas con respecto a las anteriores ediciones; y dos de licores).

El panel del jurado de estos premios estará integrado, como es habitual en este concurso, por un grupo de expertos del mundo del vino, los licores y la gastronomía, entre enólogos, sumilleres, críticos gastronómicos y periodistas especializados, que, en una cata ciega, seleccionarán los mejores vinos y licores dentro de las categorías mencionadas.

El jurado podrá otorgar de manera adicional a las categorías objeto del galardón distinciones de categoría de oro y plata a determinados vinos y licores (Diputación de Sevilla Oro y Diputación de Sevilla Plata).

Los Premios se entregarán en un acto público, tras el cual Prodetur realizará una campaña especial de promoción con objeto de dar a conocer estos vinos y licores a la ciudadanía y a los sectores especializados, dando relevancia a su fomento en jornadas gastronómicas, además de incluirlos en sus acciones promocionales.