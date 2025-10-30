La Diputación de Sevilla aprueba 7 millones para "obras de emergencia" en Aguas del Huesna

Archivo - Vista general de las obras del proyecto del Túnel de Cabecera del Sistema de Aguas del Huesna. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves de una inversión de 7 millones de euros para "obras de emergencia" en el Consorcio de Aguas del Huesna. La partida estaba destinada, en un principio, a avanzar en la integración del Consorcio de la Sierra Sur con el Plan Écija. La institución provincial ha defendido el cambio debido "temas burocráticos" en la gestión de dicha fusión, a la par que ha anunciado 6 millones de euros en los próximos presupuestos para seguir con los trámites.

En declaraciones recogidas por Europa Press durante el Pleno de la Diputación, el presidente de la institución, Javier Fernández, ha destacado que la "la voluntad de la fusión es inequivoca" y que el cambio no se traducen en un "parón del proceso". Ha defendido que la partida se sigue "destinando a agua".

En esta línea, Fernández ha asegurado que el Consorcio de Aguas del Huenas tiene "el sistema más complejo de la provincia" debido a la alta dispersión territorial de los municipios que lo componen. En este sentido, ha destacado la inversión anterior de 35 millones para obras en el último año.

La partida ha sido aprobada por unanimidad del pleno. Pese a ello, el portavoz del grupo Con Andalucía, José Antonio Mesa, ha destacado que la decisiópn conlleva "una pausa" en el proyecto de integración. "En esta legislatura no se va a conseguir que cada ciudadano tenga la misma cantidad y calidad de agua", ha reseñado Mesa.

En respuesta a ello, el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha negado que se ponga "en pausa" la fusión y ha destacado la inversión prevista de 6 millones de euros para la materia en la próximas cuentas provinciales. "Hay que adaptar las normativas, pero se va a cumplir con el compromiso", ha subrayado.

El Consorcio de Aguas del Huesna presta servicio a 19 municipios de la provincia. Este verano, en once de ellos se registraron cortes en el suministro por la fractura de una conducción principal en Tocina (Sevilla). Fernández ha pedido a la Junta de Andalucía que "colabore" en las obras a través del canon de infraestructura, del que ha asegurado "que aún no ha recibido respuesta", a la par que ha insistido en el esfuerzo de las administraciones en política de agua.