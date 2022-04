La Diputación de Sevilla aumenta a través del Opaef un 8,5% sus aportaciones a los Fondos Reintegrables

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Organismo de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación de Sevilla ha tomado cuenta este jueves de la liquidación del presupuesto de 2021, en el que destacan los 9,2 millones de euros destinados a operaciones financieras, lo que equivale a 726.035 euros más que en el ejercicio anterior. Esto se traduce en un incremento del 8,5% de las aportaciones de este organismo al Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) en 2021 con respecto a 2022.

Éste es uno de los datos analizados en el citado Consejo Rector, dirigido por el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, en el que también se ha visto el inicio de la estabilización del 25% de la plantilla y un incremento del 7,3% en la partida de personal con el fin de mejorar los servicios a la ciudadanía, según la información aportada por la institución provincial en una nota de prensa.

Villalobos ha destacado "la relevante labor del Opaef en estos años de tanta incertidumbre económica en su papel de banco bueno para que los ayuntamientos puedan contar con la suficiente financiación, a coste cero, y afrontar así todos los servicios que demanda la ciudadanía, al mismo tiempo que ha aumentado y mejorado los servicios que presta al contribuyente directamente, reforzando también la situación laboral de su plantilla".

Por otro lado, la transformación en 2021 de la convocatoria del FEAR, dándole continuidad a lo largo del año para que los ayuntamientos pudieran hacer las solicitudes según sus necesidades, ha tenido un resultado "directo" en la liquidación del Presupuesto del pasado ejercicio del Opaef de la Diputación de Sevilla. En concreto, el aumento en un 44,7% de los ingresos por operaciones financieras, que es el capítulo en el que se computan las devoluciones hechas por los consistorios de los citados anticipos.

Rodríguez Villalobos ha explicado que "este dato no es más que un apunte contable, porque realmente el Opaef no saca ningún beneficio de ese aumento de los ingresos financieros. Solo supone que las devoluciones de los anticipos se producen durante todo el año y eso lo registra la liquidación de una manera diferente a cuando la convocatoria del FEAR tenía un carácter anual y cerrado y no abierto durante todo el año".

"Sin embargo --ha continuado el mandatario provincial--, el ámbito financiero en el capítulo de gastos sí tiene unas consecuencias claras para el Organismo. El principal incremento del gasto en términos relativos se ha producido en el capítulo III, en los gastos financieros, con una subida del 41,7% debido a las comisiones que estamos obligados a pagar a las entidades bancarias por el mantenimiento de las cuentas con las que damos servicio a la ciudadanía y por el uso que hacen los particulares para el pago de sus tributos mediante tarjeta bancaria".

Mientras que los ingresos por operaciones financieras han ascendido a 12,7 millones de euros, exactamente un 44,7% más que en 2020, los ingresos propios de la actividad del Organismo alcanzan en la liquidación los 25,3 millones de euros, un 16,2% más que en 2020, año en que la actividad se vio "ralentizada" por las medidas adoptadas en relación con la pandemia. Por su parte, todas las tasas por servicios mejoran en relación con 2020, salvo la catastral, con especial relevancia en términos absolutos de la tasa de recaudación ejecutiva, con el mejor resultado junto a las tasas por gestión de procedimientos sancionadores de tráfico y la de gestión tributaria.

Villalobos ha destacado también "el esfuerzo que ha llevado a cabo el OPAEF para mejorar sus servicios a través del principal capital con el que cuenta cualquier entidad pública, su capital humano. La calidad de los servicios a la ciudadanía está íntimamente ligada a la gestión que hacen a diario las personas que trabajan en lo público. Por ello, como presidente del Organismo y de la Diputación de Sevilla, siempre he tenido la predisposición al diálogo y al entendimiento que está dando sus frutos, dentro de la legalidad, ante un camino que ha sido arduo y cargado de incertidumbre".

La liquidación del Presupuesto del OPAEF recoge un incremento en los gastos de personal del 7,3% respecto del ejercicio anterior. En el seno del Consejo Rector que ha conocido los datos de dicha liquidación, se ha aprobado también elevar al Pleno de la Diputación de Sevilla una propuesta para modificar la relación de puestos de trabajo y la plantilla del Organismo, así como desestimar los recursos interpuestos frente a la aprobación de una modificación anterior.

Esta nueva modificación pretende, por una parte, la creación de quince plazas y puestos de diversas categorías que estarán incluidos en la oferta extraordinaria de empleo para la estabilización de personal temporal que se aprobará al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Este proceso persigue estabilizar 55 puestos de trabajo mediante el sistema de concurso y otros siete por concurso-oposición, a los que habrá que añadir los correspondientes a las convocatorias de las ofertas ordinarias de empleo.

Los derechos reconocidos netos o ingresos han ascendido a 38,15 millones de euros, un 24,4% más que en 2020, y las obligaciones reconocidas netas o gastos han sumado 31,43 millones, un 3,3% respecto al ejercicio anterior, lo cual, teniendo en cuenta que se han financiado 107.306,60 euros con remanentes de tesorería, arroja un resultado presupuestario de 6,82 millones, de los que 3,21 corresponden al resultado no financiero.

Otros 146.282,37 euros corresponden a inversiones diversas. Los gastos de personal han ascendido a algo menos de 14 millones, con un incremento sobre el ejercicio anterior del 7,3%, mientras que los gastos corrientes han alcanzado los 7,2 millones de euros, con una disminución del 4,95% sobre 2020. Finalmente, los gastos de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas han ascendido a 654.851,98 euros, con una disminución del 1,1%.