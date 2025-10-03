Diputación de Sevilla capta 14 millones de fondos Feder para proyectos de desarrollo urbano sostenible en Osuna y Estepa

Reunión de constitución del Consejo de Gobierno de la Agenda Urbana del Área Funcional de Estepa, en noviembre de 2023. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha publicado la resolución provisional de la asignación de senda financiera Feder a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL), en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Feder en el periodo de programación 2021 2027.

En línea con esta resolución los dos proyectos presentados por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, a dicha convocatoria han resultado seleccionados con un presupuesto total de 14.057.534 euros.

En concreto, como refleja la Diputación en una nota de prensa, se trata de los proyectos 'Talento e Inteligencia Territorial' del Área Urbana Funcional de Osuna, y 'Economía Verde: Impulsando el Desarrollo Territorial Sostenible' del Área Urbana Funcional de Estepa, cada uno de ellos dotado con 7.028.767 euros, presupuesto financiado en un 85% con estos fondos Feder.

En el caso del AUF de Osuna este Plan de Actuación Integrado representa una estrategia para lidiar con el reto demográfico latente en esta área urbana, con procesos de despoblación de las zonas rurales, el descenso de la tasa de natalidad, el progresivo envejecimiento de la población y la gestión de los movimientos migratorios mediante la retención de los jóvenes y profesionales que hoy viven en el territorio y la atracción de nuevos talentos.

A través de este proyecto, se propone potenciar el perfil del Área Urbana para ser identificada como territorio inteligente con talento innovador y referente en la aplicación de criterios de sostenibilidad en sus propósitos territoriales y medioambientales, económicos, de competitividad y sociales de tal forma que redunden en una mejor calidad de vida para su ciudadanía.

Esta AUF está integrada por seis municipios, con el municipio de Osuna de cabecera, por su población y su capacidad generadora de desarrollo en su área de influencia. Estos municipios son Algámitas, Los Corrales, Lantejuela, Martín de la Jara, Osuna y El Saucejo.

Por lo que se refiere al Área Urbana Funcional de Estepa se propone potenciar su perfil para ser identificada como territorio de referencia en economía verde y desarrollo sostenible, de tal forma que redunde en una mejor calidad de vida para su ciudadanía. Esta Área Urbana vive momentos idóneos para aumentar su posicionamiento como territorio clave en la implantación de una estrategia enfocada a la sostenibilidad, con actores, infraestructuras y proyectos en marcha con gran capacidad de transformación.

Desde el punto de vista geográfico, el Área Urbana Funcional de Estepa lo componen once municipios, con Estepa como municipio de cabecera, por su población y su capacidad generadora de desarrollo en su área de influencia. Estos municipios son: Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía, El Rubio.

Cerca de 127 millones de euros en proyectos seleccionados para la provincia de Sevilla Además de estos dos Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (PAI) presentados por Prodetur, diez municipios sevillanos logran la aprobación provisional de sus proyectos presentados a esta convocatoria, con lo que, en total, son 27 los pueblos sevillanos que pueden verse beneficiados en el marco de la convocatoria de Estrategias de Desarrollo Integral Local.

La inversión total para la provincia, en este contexto, se estima en cerca de 127 millones. Estos diez municipios son: Alcalá de Guadaíra, Sevilla, Dos Hermanas, La Rinconada, Carmona, Mairena del Alcor, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe y Lebrija.