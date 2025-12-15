La Diputación de Sevilla concede 531.000 euros en ayudas a más de 70 actividades del tejido asociativo de la provincia

Acto de entrega de las subvenciones correspondientes a la segunda convocatoria del Área de Concertación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado que ha entregado este lunes las subvenciones correspondientes a la segunda convocatoria del Área de Concertación, destinadas a apoyar la actividad del tejido asociativo en distintos territorios de la provincia. En esta segunda tanda, la institución provincial ha concedido 74 ayudas por un importe total de 531.690 euros a entidades de carácter social y cultural, con cuantías que oscilan entre 1.500 y 14.500 euros según los proyectos presentados.

Según ha informado la Diputación en una nota, las iniciativas subvencionadas abarcan un amplio abanico de actuaciones, incluyendo la divulgación y conservación del patrimonio, el apoyo a personas con discapacidad o con distintas dolencias, la concienciación en materia de igualdad e inclusión, así como el fomento de la cultura en sus múltiples manifestaciones. Con estas ayudas, el Área de Concertación destinará en 2025 un total de 3 millones de euros a este programa, presupuesto que fue incrementado tras la "buena acogida" de la primera convocatoria. La tercera convocatoria está finalizando el plazo de alegaciones y se resolverá próximamente.

El acto de entrega, celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación, sirvió también como espacio de encuentro e intercambio de experiencias. Durante el mismo, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha destacado la importancia de respaldar económicamente a las asociaciones para "seguir construyendo provincia" y contribuir a la articulación del territorio, llegando a ámbitos y colectivos que a veces no alcanzan las administraciones públicas.

"Cada euro que concedemos en estas ayudas multiplica el efecto de la inversión pública en la sociedad", ha señalado Fernández, quien ha apostillado que "no son un gasto, sino una inversión para construir provincia y dinamizar el territorio; para conservar tradiciones, fomentar la cultura, avanzar en la inclusión y mantener un proyecto común como sociedad".

El presidente anunció en este contexto que la apuesta de la Diputación por este modelo de colaboración se reforzará en 2026, cuando el presupuesto destinado a estas subvenciones se duplicará, pasando de tres a seis millones de euros. Fernández ha añadido que "los resultados están siendo muy positivos. Ir directamente a las asociaciones genera dinamismo y actividad y demuestra que la Diputación es una administración cercana".

"Las actividades desarrolladas por el tejido asociativo desempeñan un papel clave en la cohesión social y territorial de la provincia, tanto en grandes poblaciones como en municipios pequeños y rurales", ha asegurado la institución provincial.