La Diputación de Sevilla defiende que el periodismo que "busca zarandear conciencias es más necesario que nunca"

Fotos de familia de los premiados del V Premio Internacional de Periodismo 'Manuel Chaves Nogales'. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha subrayado que "el buen periodismo es más necesario que nunca, ese que busca zarandear conciencias y obliga a mirar la realidad de frente", señalando que hace falta más "obrero de la verdad", en el marco de la quinta edición de la entrega del Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales.

Así lo ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha destacado que "reconocer el periodismo de calidad no es solo un acto de justicia, es fortalecer la democracia", al tiempo que se ha mostrado orgulloso de continuar apoyando estos galardones.

Los periodistas Ana Carbajosa, Patricia Rodríguez y Beatriz Lecumberri (El País/Planeta Futuro), en Prensa; Juan López Córcoles, Manuel Garre e Israel Viana Silva (ABC), en Radio; Sara Mosleh y David Sieira (TVE), en Audiovisual; y Mathías Rodríguez (Agencia Catalana de Noticias), en Fotografía, han sido los ganadores de esta quinta edición, convocado por la Diputación y la Asociación de la Prensa de Sevilla. Cada una de las categorías tiene una dotación económica de 6.000 euros.

En prensa, el jurado también ha concedido una mención especial a Agus Morales (Revista 5W). Los trabajos premiados centran su temática en el recorrido mundial de la ropa usada que tiramos a los contenedores, en la vida de los escoltas en el País Vasco durante y después del terrorismo de ETA, en la situación que se vive en Cisjordania y Siria y en la tragedia de la dana en Valencia.

A esta quinta edición se han presentado 100 trabajos procedentes de diez países. En este sentido, el Premio Chaves Nogales en la modalidad de Prensa ha recaído en el reportaje '¿A dónde va el pantalón que tiramos a un contenedor de ropa usada?', publicado en El País/Planeta Futuro. El jurado ha considerado que "es un dinámico y sobresaliente ejemplo de nuevo periodismo sobre el impacto ambiental, político, social e incluso cultural de la moda barata".

En un viaje por Acra, Nador, Madrid y Johanesburgo, con fuentes decisivas de protagonistas implicados en todo el proceso del reciclaje y la donación textil, se nos desvela lo tremendamente cara que resulta una moda barata que cada vez tiene menos calidad y contamina para siempre nuestras aguas y océanos, además de activar mecanismos de explotación neocolonial en los países encargados de reciclarla".

En la categoría Radio, el 'Manuel Chaves Nogales' ha sido para Juan López Córcoles, Manuel Garre e Israel Viana Silva por el trabajo 'Escoltas: la sombra que me protegía de ETA', una serie de pódcast, de cinco capítulos, difundida por el diario ABC.

El jurado ha considerado que "con un cuidado guion, una narración innovadora y un interesante diseño sonoro, la serie nos traslada a una época ya cerrada de la España contemporánea, centrándose en el papel de los escoltas, combinando de forma muy acertada la perspectiva humana con la profesional, y logrando trasladar al oyente lo que supuso la seguridad privada en los peores y más sangrientos momentos de la banda terrorista".

OTRAS CATEGORIAS: AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFÍA

En Audiovisual, el premio ha sido para Sara Mosleh y David Sieira, por 'El otro frente: Cisjordania', una serie producida por RTVE Noticias y emitida en RTVE Play y el Canal 24 horas. Desarrollado en tres capítulos (La tierra, La segregación y La justicia) "este trabajo informativo muestra la otra cara del conflicto palestino-israelí: la ocupación de Cisjordania, vista desde la perspectiva de las dos partes implicadas. El trabajo aúna una rigurosa documentación y una acertada selección de entrevistados al servicio de un equilibrado y bien desarrollado guion".

El Premio Chaves Nogales de Fotografía ha sido para Mathías Rodríguez por su serie 'València: cicatrices de la dana', difundida por la Agencia Catalana de Noticias y publicada en distintos medios de comunicación. El jurado ha considerado que "cada una de las imágenes muestra la fuerza de la solidaridad ante el horror, marcando con dureza los desastres que deja una naturaleza desatada".

En Prensa, el jurado ha concedido una mención especial al periodista Agus Morales por su trabajo 'La libreta siria', una serie, con cinco reportajes, publicada en la revista 5W. Se trata de "un relato minucioso y muy bien documentado de la maquinaria del terror del régimen de Bacher al Asad a través de sus víctimas y captar el latido de un momento histórico, poniendo en el centro la dignidad de los sirios.

El jurado ha estado compuesto por Casimiro Fernández, diputado de Cultura y Ciudadaní, por delegación del presidente de la institución; Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Antony Jones, nieto de Manuel Chaves Nogales; las periodistas Charo Ramos, Eva Díaz Pérez, Carmen Rengel, Inma Carretero, Carmen Rodríguez, Lola Álvarez, Paloma Jara, y Ángela Herrera, esta como miembro del gabinete de Comunicación de la Diputación; y los fotoperiodistas Emilio Morenatti y Pablo Juliá.