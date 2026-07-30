Diputación de Sevilla destina 100 millones a la provincia para obras, vehículos, cultura y cohesión territorial

Pleno ordinario de la Diputación de Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha aprobado un programa de 100 millones de euros para activarlo de manera inmediata en lo que queda de legislatura y de cara al periodo 2027-2031. Este plan extraordinario, que lleva por nombre 'Sevilla de cien', contempla 25 millones, por un lado, a través de un plan de cooperación de obras y servicios, y el resto, para cuestiones como la cultura, la memoria democrática, la flota de vehículos de todos los ayuntamientos, temas de cooperación o asistencias técnicas.

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha destacado del mismo que se trata de un programa "muy multidiverso" y que con ese plan y lo ha invertido a lo largo de estos años "se llegará a los 600 millones de euros repartidos en el territorio". Este punto del orden del día ha salido adelante con los votos de PSOE, Con Andalucía y PP, y el único voto en contra de Vox. "Han rechazado un plan de 100 millones solo porque contiene 1,6 millones para memoria democrática y cooperación internacional", ha asegurado el mandatario provincial en una atención posterior a medios.

Fernández ha subrayado que de esos cien millones, "85 los gestionarán directamente los ayuntamientos". Dentro de ese programa, 75 millones de euros proceden de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de los remanentes de tesorería del Presupuesto General de 2025 de la Diputación.

Entre los objetivos del citado plan está el hecho de "posibilitar un posicionamiento de vanguardia de los pueblos, multiplicar oportunidades para la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás, y hacer atractiva la provincia para los nuevos residentes, empresarios y proyectos de inversión públicos y privados".

Al margen del apartado de cooperación en obras y servicios, dotado con 25 millones, el plan contempla partidas para la modernización de los pueblos en sus flotas de vehículos y maquinarias (15 millones) y nuevas sedes estratégicas, como la del Huesna (3 millones); caminos rurales (5 millones) y la construcción del parque de bomberos de Estepa (otros 3 millones).

Asimismo, se destinarán 2,1 millones a inversiones y reposición de mobiliario y equipamiento en parques de bomberos de titularidad municipal; casi 1,5 millones a la segudna fase de la ETAP de Castilblanco de los Arroyos; 0,89 millones al refugio de animales en Bormujos/Mancomunidad del Aljarafe; 10 millones para el 'Sevilla Más Turístico'; otros 10 para asistencias técnicas y 6 millones para la cofinanciación de entidades locales en convocatorias europeas Feder de los de los Planes de Actuación Integrados.

En lo que se refiere a la cultura, se invertirán 6 millones en contrataciones artísticas de los municipios, 1 millón para memoria democrática, otro millón para la colaboración en reforma de la residencia universitaria de la UPO Flora Tristán y 0,2 millones para acciones con asociaciones de consumidores y usuarios.

Por último, el plan reserva 5,5 millones para un programa plurianual de adquisición patrimonial, 5 millones para un programa de exclusión social y 0,6 millones para cooperación internacional en Gaza, Venezuela y Cuba, así como el programa de formación internacional 'Hércules Sevilla', que impulsa Famsi.