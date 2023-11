La Diputación de Sevilla dispone más de medio millón de euros para mejoras en el abastecimiento de Cazalla de la Sierra

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, se dispone a invertir 565.000 euros en Cazalla de la Sierra (Sevilla) para contratar e iniciar las actuaciones necesarias con las que corregir la calidad del agua potable en este municipio de algo menos de 5.000 habitantes y en el que la Junta declaró hace más de una semana no apta para el consumo el agua potable por un exceso de turbidez.

En la resolución de la Diputación, que será elevada al Pleno para su aprobación, se detalla el destino de ese más de medio millón de euros. En primer lugar, se actuará sobre el regulador de caudal de entrada en la Estación de Tratamiento (ETAP), con 70.000 euros; se instalará una nueva cámara de floculación (65.000 euros; mejora del decantador (90.000 euros); remodelación de neumáticas, bombas, filtros de lavado y válvulas, con un presupuesto de 75.000 euros; filtros de carbón activo (90.000 euros); automatización de los nuevos sistemas (75.000 euros) e instalaciones eléctricas (100.000 euros).

La resolución de la Diputación faculta al diputado responsable del Área de Servicios Públicos Supramunicopales a contratar en el plazo de un mes las actuaciones que se consideren necesarias de manera "inaplazable" a fin de garantizar la prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable a la población del municipio de Cazalla de la Sierra.

La ayuda económica del organismo provincial se activa tras la tramitación por parte del Ayuntamiento cazallero del estado de emergencia. La turbidez del agua en este municipio de la Sierra Norte tiene como origen las lluvias de hace semanas. La sequía ha hecho que en los acuíferos y el pantano del Sotillo de los que se abastece Cazalla acumulen muchos sedimentos, restos que "han aflorado" como consecuencia de las precipitaciones.

La Junta ha aclarado que el agua del grifo no podrá utilizarse para beber ni en el proceso de preparación o elaboración de alimentos. No obstante, ha indicado que "no existe inconveniente sanitario para utilizarla para la limpieza del hogar y la vajilla, así como para el aseo personal". Cazalla es el segundo municipio con el agua declarada no apta para el consumo después de Lora del Río.