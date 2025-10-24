La Diputación de Sevilla invierte más de 93.000 euros en la mejora del parque de bomberos de El Ronquillo

El vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, Gonzalo Domínguez, y la alcaldesa de El Ronquillo, Ana Vizcaíno, visitan el parque de bomberos del municipio - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

EL RONQUILLO (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevilla) ha informado este viernes de que realizará mejoras en el mobiliario y equipamiento de las instalaciones del parque de bomberos del municipio. Unas actuaciones que van a ser financiadas por la Diputación de Sevilla a través de la Línea de Subvenciones de la institución con un valor superior a los 93.000 euros.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, el vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla y diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, y la alcaldesa de El Ronquillo, Ana Vizcaíno, han visitado este viernes el parque municipal de bomberos donde han mantenido una reunión de coordinación sobre las mejoras a introducir en el mobiliario y equipamiento de las instalaciones.

Domínguez ha señalado que la reunión se enmarca dentro del programa de visitas que están realizando, junto al Equipo profesional del Consorcio, para "testar de primera mano el estado de conservación de los parques de bomberos de la provincia".

En la visita, según ha detallado la Diputación, se ha verificado el estado de algunas deficiencias del recinto relacionadas con el estado de algunos elementos de carpintería, así como humedades en la sala de estar y actuaciones en aseos y duchas. El Ayuntamiento ha realizado ya algunas actuaciones correctoras en la cocina, reponiendo el menaje, o la sustitución de colchones, y Domínguez ha asegurado que se abordarán aspectos pendientes referidos a la habitabilidad y los aseos.

El vicepresidente del Consorcio ha subrayado otras colaboraciones financieras con el Ayuntamiento como 61.363 euros para la Línea de refuerzo de camiones, 60.595 euros para la adquisición de maquinaria de limpieza, 60.564 euros para mejorar la flota de vehículos municipales y 9.000 euros para actuaciones en colonias felinas.

El Parque de Bomberos de El Ronquillo se ubica en la zona sureste del caso urbano, con salida a través de la carretera A-186 hacia la N-630, con conexión a la Autovía de La Plata. Según el Plan de Actuación 2025, está integrado en la denominada Área Operativa Centro A-66, compuesta por otro cuatro parques (Alcalá de Guadaíra, La Rinconada, Mairena del Alcor, El Ronquillo y Gerena). Atiende a 19 municipios, con una población total de 270.905 habitantes y una superfcie de 3.380 Km2.

Tiene como primera salida los municipios de El Ronquillo, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, El Madroño y El Real de la Jara. Con datos de 2024, el número de intervenciones del parque fue de un total de 107 salidas.

En cuanto a la construcción, se trata de una nave individual con dos plantas. En la planta baja se ubica el hangar de vehículos, zona de aseos, duchas, gimnasio, cuarto del grupo compresor de botellas y un pequeño almacén. En la planta primera se localiza la zona habitable, con acceso independiente desde la calle a la cocina, accediendo a la sala de estar y a los dormitorios, comunicados también con la planta baja.