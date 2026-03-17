Diputación de Sevilla promociona las cinco rutas del Camino de Santiago que transcurren por la provincia

Diputación promociona las cinco rutas del Camino de Santiago que transcurren por la provincia. - DIPUTACIÓN SEVILLA

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha iniciado su programa 'Conoce tu camino', por el que un total de 44 localidades sevillanas que forman parte de los Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular recorrerán las rutas de otros municipios de la provincia que también forman parte de la red.

El objetivo es proteger y valorizar el patrimonio cultural y natural de la región promocionando las cinco rutas jacobeas que transcurren por la provincia, como son la Vía de la Plata, la Vía Augusta, la Vía Serrana, el Camino de la Frontera y el Camino de Antequera. Estas visitas, que son gratuitas, se realizarán hasta el 20 de mayo, e incluyen el autobús de ida y vuelta para los visitantes, catering de desayuno y almuerzo, y realización de la ruta con un guía especializado, detalla la Diputación en un nota de prensa.

"Este programa es una oportunidad para dar a conocer nuestra provincia recorriendo todos estos caminos históricos que forman parte de las rutas hacia Santiago", ha subrayado el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, al tiempo que ha añadido que "con iniciativas como 'Conoce tu Camino' los propios sevillanos y sevillanas pueden descubrir y compartir la riqueza del territorio".

Asimismo, Rodríguez Hans ha incidido en la idea de que "este proyecto permite reforzar la cooperación con otros territorios del sur peninsular y consolidar estas rutas como un recurso turístico de alto valor para la región". "Desde Prodetur apostamos por un turismo sostenible, ligado al patrimonio, al paisaje y a la identidad de nuestros pueblos", ha apostillado.

El proyecto 'Camino Vertical' como marco interregional 'Conoce tu camino' está enmarcado dentro del proyecto plurirregional denominado 'Promoción y Desarrollo de los Recursos Turísticos y Patrimonio Cultural Vinculados a los Caminos Jacobeos del Oeste Europeo - Camino Vertical (EuroCamino2)', que se incluye en programa de cooperación Interreg VI-A España - Portugal financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La iniciativa busca favorecer el desarrollo de infraestructuras y servicios en los Caminos de Santiago del oeste peninsular con mayor tradición jacobea, como son la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe en España y el Camino de la Costa y Camino Portugués en Portugal.

Dentro del proyecto 'Camino Vertical' para la promoción de los caminos a Santiago, participan como socios otros organismos públicos y entidades de varias provincias españolas y portuguesas como las diputaciones de Córdoba, Cáceres, Huelva, Pontevedra, y Zamora; el municipio de Barcelos; el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), de la Diputación de Cádiz; Turismo do Centro; Turismo do Alentejo; Instituto Orensano de Desarrollo Económico, y la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.

En el marco de este programa, además de otras actuaciones propias y proyectos conjuntos con el resto de socios, Prodetur instaló más de 600 señales que distribuidas por todos los caminos jacobeos de la provincia.

Los 44 municipios sevillanos que forman parte de las cinco rutas jacobeas que transcurren por la provincia y que participan en estas rutas guiadas son: Aguadulce, Alanís, Alcolea del Río, Almadén de la Plata, Algámitas, Alcalá de Guadaíra, Camas, Cañada Rosal, Casariche, Castilblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Coripe, Dos Hermanas, Écija, El Coronil, El Cuervo de Sevilla, El Pedroso, El Real de la Jara, El Rubio, El Saucejo, El Viso del Alcor, Estepa, Gilena, Guadalcanal, Guillena, La Campana, La Roda de Andalucía, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Lora del Río, Los Corrales, Los Molares, Mairena del Alcor, Marchena, Martín de la Jara, Montellano, Osuna, Pedrera, Pruna, San Nicolás del Puerto, Santiponce, Utrera, Villanueva de San Juan, Villanueva del Río y Minas.