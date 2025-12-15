La Diputación de Sevilla refuerza la ciberseguridad de ayuntamientos y diputaciones con su adhesión al Cocs-eell

Consejo de Administración de la Sociedad Provincial de Informática (Inpro), - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha acogido este viernes, 12 de diciembre, la celebración del Consejo de Administración de la Sociedad Provincial de Informática (Inpro), presidido por Javier Fernández, y en el que, entre otros aspectos, se ha dado cuenta de la adhesión de la Diputación al Centro de Operaciones de Ciberseguridad para Entidades Locales (Cocs-eell), iniciativa impulsada por los ministerios de Política Territorial y Memoria Democrática y de Transformación Digital y Función Pública para "reforzar la protección digital de ayuntamientos y diputaciones".

Según ha enmarcado la institución provincial en una nota, el acuerdo se formalizó en marzo y a través del mismo tanto la Diputación como los municipios "mejorarán de forma significativa sus capacidades para detectar, evitar y dar una respuesta temprana a incidentes de ciberseguridad, con la monitorización centralizada de eventos de seguridad (Siem), la inteligencia avanzada de amenazas, la optimización de recursos mediante economías de escala y el alineamiento con estándares como el Esquema Nacional de Seguridad (Ens)".

Entre las actuaciones iniciadas de forma coordinada con este centro de ciberseguridad, se encuentran el análisis automatizado de vulnerabilidades, pruebas de seguridad, análisis de código de aplicaciones, vigilancia digital ante posibles compromisos de credenciales, acciones de capacitación y concienciación, así como el despliegue de soluciones avanzadas de detección y respuesta (EDR).

La institución provincial ha apostillado que también se desarrolla un proyecto piloto en el Ayuntamiento de Pilas y se han instalado equipos en el CPD provincial para la monitorización de eventos de seguridad. Además, la Diputación cuenta con un coordinador técnico del Cocs-eell asignado de forma presencial.

Cabe enmarcar que el Cocs-eell es un proyecto que se articula a través de las diputaciones, que "actúan como interlocutoras y desempeñan un papel clave en la coordinación de los servicios de ciberseguridad de los ayuntamientos". Según se ha informado durante el Consejo de Administración, Inpro ha solicitado la adhesión a la práctica totalidad de los servicios ofrecidos, sin coste para la institución.

Por otro lado, la gerente de Inpro, Carmen Rodríguez Quirós, ha presentado durante la reunión el resumen ejecutivo sobre la gestión de proyectos financiados con fondos NextGenerationEU, que ha rozado los 9 millones de euros. En concreto, a través de la Oficina de Transformación Digital (OTD) se han gestionado 8.905.254,34 euros en subvenciones de este tipo de la Unión Europea.

La cantidad principal se corresponde con los proyectos que hay en ejecución para ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla (3.925.863,06 euros). Le sigue la convocatoria para el Padrón Municipal, también en ejecución, y a la que están adheridos todos los municipios de la provincia menos Utrera (1,5 millones de euros); la Convocatoria para Destinos Turísticos Inteligentes, en fase de preparación de pliegos (1,4 millones); los proyectos Edusi ya finalizados de las Áreas Urbanas Funcionales (AUF) de Camas y Bormujos (836.391,33 euros); los planes de Sostenibilidad Turística de Sierra Morena (523.000 euros) y el de Doñana (220.000), ambos en adjudicación; y el proyecto Patrici@ (ejecutado, con 500.000 euros).

En el Consejo de Administración, se ha hecho también balance de la edición número doce de InproInnova, la Feria de la Innovación y de las Nuevas Tecnologías que, por primera vez, se celebró en Fibes.

Según ha trasladado Rodríguez Quirós, el nuevo formato ha sido "un éxito", con más de un millar de asistentes en una jornada, 46 expositores y 70 ponentes implicados en el evento, en el que han tenido expositor las universidades públicas sevillanas y diez de las startups sevillanas con mayor proyección global.

El objetivo de esta cita es que "las administraciones conozcan el potencial de las soluciones digitales en la mejora de servicios públicos y propiciar la transferencia de conocimiento, así como el networking del potente sector TIC de la provincia, que supone más del 40 por ciento del andaluz".