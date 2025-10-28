La Diputación de Sevilla refuerza su colaboración con el nuevo Consejo Regulador de las IGP de las Aceitunas Manzanilla

Consejo Regulador de las IGP de las Aceitunas Manzanilla en la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha recibido este lunes en la Diputación de Sevilla al nuevo presidente del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la Aceituna Manzanilla y Gordal de Sevilla, Juan Luis Oropesa de Cáceres, que ha acudido acompañado por la secretaria general de la entidad, Rosario Acosta.

Según ha informado la institución provincial en una nota, durante el encuentro, Oropesa ha expuesto las líneas de trabajo de la nueva etapa que inicia el Consejo Regulador, centrada en fortalecer la identidad, la calidad y la promoción de las variedades Manzanilla y Gordal de Sevilla. En este sentido, ha destacado la importancia de mantener una interlocución estrecha con la Diputación a través del Área de Servicios Públicos Supramunicipales.

Domínguez ha subrayado por su parte la experiencia de la institución provincial en su colaboración con el sector del olivar, recordando los Premios a los Mejores Aceites de la Provincia de Sevilla y el proyecto Oleoturismo España, liderado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) junto a nueve diputaciones provinciales. Esta iniciativa, financiada por fondos europeos Next Generation, celebró su primer congreso el pasado mes de septiembre en Sevilla.

Durante la reunión, el presidente del Consejo Regulador ha compartido el Manifiesto en Defensa de la Aceituna Gordal de Sevilla, aprobado en el pleno celebrado el 22 de octubre, en el que se alerta sobre la suplantación de esta variedad autóctona por aceituna extranjera comercializada bajo la misma denominación.

Domínguez ha reafirmado el compromiso de la Diputación con las denominaciones de origen de las aceitunas Manzanilla y Gordal, y ha mostrado su disposición a abrir una línea de trabajo conjunto que ponga en valor las variedades autóctonas de la provincia, reconocidas por su calidad y prestigio en los mercados.