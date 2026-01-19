Diputación de Sevilla refuerza la promoción del turismo de lujo en un foro con agentes de Estados Unidos y Latinoamérica

Diputación refuerza la promoción del turismo de lujo en un foro con agentes de EEUU y Latinoamérica - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Prodetur-Turismo de la Provincia de Sevilla ha participado este fin de semana en el 'Leisure International Meeting' 2026 (LIM, por sus siglas en inglés), un encuentro profesional especializado en turismo de alta gama que se celebra por segundo año consecutivo en Sevilla y su provincia del 17 al 19 de enero, con presencia de agentes y profesionales procedentes de Latinoamérica y Estados Unidos.

En el marco de este evento, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, asistió este domingo, junto a la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos,, al espectáculo ecuestre y al almuerzo posterior celebrado en la Hacienda El Loreto, en el municipio aljarafeño, con un programa complementario en el que ha colaborado la sociedad provincial, y que permite mostrar experiencias singulares del destino.

Rodríguez Hans ha destacado la oferta diferencial de la provincia para el turista 'premium', "que busca vivencias auténticas, excelencia y un destino con identidad propia", al tiempo que ha subrayado que "eventos como el LIM nos permiten conectar directamente con mercados internacionales estratégicos y generar nuevas oportunidades para nuestras empresas turísticas".

Asimismo, el vicepresidente de Prodetur ha señalado que "seguir posicionando Sevilla como un destino de referencia en el turismo de lujo es una apuesta por un modelo de mayor valor añadido, capaz de generar impacto económico y empleo", y ha añadido que "la provincia tiene recursos únicos, patrimonio, cultura, gastronomía y tradiciones como el mundo ecuestre, que encajan perfectamente en la demanda de este segmento".