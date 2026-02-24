Diputación de Sevilla repara la SE-3410 y activa las obras en la SE-4108 tras los daños por inundaciones en 2025

La diputada del Área de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, visita la SE-3410 y la SE-4108, dos de las carreteras de la red provincial que sufrieron daños tras las luvias intensas del año pasado. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Área de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, ha visitado la SE-3410 y la SE-4108, dos de las carreteras de la red de la Diputación de Sevilla que sufrieron daños durante los episodios de lluvias intensas del año pasado. En el primer, ha culminado la reparación; en el segundo, se han activado las obras. Ambas actuaciones de emergencia suman más 1,9 millones de euros.

En lo que a la SE-3410 se refiere, los daños se produjeron en marzo y las obras de emergencia han concluido satisfactoriamente y, en cuanto a la segunda de las vías, los problemas se produjeron en noviembre y las obras están a punto de empezar, informa la Diputación en una nota de prensa.

La visita se enmarca dentro de la ronda de inspecciones que realiza la diputada, que ha destacado el valor simbólico que tienen estas dos intervenciones, porque "son ejemplos reales de obras que se han puesto en marcha en pocos meses, para hacer frente a daños provocados por fenómenos meteorológicos extremos y con inversiones muy altas por parte de la Diputación. Se han resuelto de la misma forma que garantizamos que se resolverán los arreglos de las carreteras que han sufrido daños ahora, durante las borrascas Leonardo y Marta", ha añadido.

En este sentido, las obras de la SE-3410, cuya declaración de emergencia se aprobó en mayo, han finalizado tras varios meses de ejecución y una inversión de 1.188.819 euros. Esta intervención ha supuesto, además, la mejora del firme de la vía frente a nuevas inundaciones, "circunstancia que se ha evidenciado durante los nuevos episodios climatológicos registrados este mes de febrero".

La SE-3410 conecta Gerena y Salteras. En marzo de 2025 quedó anegada en varios puntos, como consecuencia de las precipitaciones y del desbordamiento de varios arroyos --Cerrado, Almendrillo y la Flechosa--, así como por la incapacidad de las obras de drenaje (ODT) para asumir el caudal extraordinario recibido. Los daños afectaron a diversos tramos, con riesgo de derrumbe, y a la obra de drenaje transversal de la vía.

Los arroyos discurrieron por encima de la carretera, alcanzado en algunos puntos hasta 30 centímetros de altura, "con fuerza y velocidad suficientes para arrastrar vehículos, lo que obligó a cortar la carretera en tres ocasiones (días 8, 13 y 17 de marzo )". Entre los puntos afectados se encuentra el Centro Santa Ángela de la Cruz, un centro de día para jóvenes y adultos con sordoceguera, que quedó aislado entre las dos balsas de aguas por las crecidas de los arroyos, imposibilitando el acceso y la salida, con el consiguiente riesgo.

CUATRO MESES DE OBRAS EN LA SE-4108

La diputada también ha visitado la SE-4108, carretera que sufrió importantes daños en noviembre de 2025. Las obras se declararon de emergencia el pasado 3 de febrero y comenzarán en breve, con un importe de 747.595 euros, tras estar cortada al tráfico durante tres meses. Esta carretera, de aproximadamente de 23,4 kilómetros de longitud, resultó gravemente afectada en diversos puntos comprendidos entre los puntos kilométricos 2+000 y 19+000.

Las intensas lluvias provocaron inicialmente una fisura superficial del firme, que se agravó progresivamente con la sucesión de episodios de precipitaciones intensas, de forma que se produjo pérdida de capacidad portante de la carretera y, en algunos puntos, rotura completa del pavimento y de la explanación, detalla el comunicado.

Esto implica un peligro grave e inmediato para la circulación de vehículos. Se trata de una vía de comunicación directa entre entre Carmona y Arahal, en la que durante los próximos cuatro meses se ejecutará la intervención necesaria para tratar los daños. Asimismo, se continuará controlando su evolución y está previsto ejecutar en 2027 un segundo proyecto, incluido ya en la tercera fase de la Programación Inversora Trienal (PIT) 2025-2027 de Carreteras de la Diputación.