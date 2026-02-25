Diputación de Sevilla subraya el valor estratégico de la Feria Agroganadera de Los Palacios "como referente nacional"

Rodríguez Hans destaca la conexión entre campo, industria, comercio y turismo a raíz del evento

Rodríguez Hans, en el centro, en la carpa de Diputación en la Feria Agroganadera de Los Palacios. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 12:34
SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha valorado la celebración de la XXX Feria Agroganadera y de la Gastronomía de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), tras la presentación este martes de su cartel anunciador, y ha destacado la importancia de este certamen como "una referencia nacional" por la "conexión directa" que establece entre el sector primario, la industria agroalimentaria, el comercio y el turismo".

En una nota de prensa, Rodríguez Hans traslada el respaldo de la Diputación a una cita que cumple tres décadas de trayectoria y que se ha convertido en uno de los principales eventos económicos y turísticos del municipio y de la provincia.

En sus declaraciones, el vicepresidente de Prodetur ha señalado que la feria "representa el presente y el futuro del campo", al integrar en un mismo espacio la producción agrícola y ganadera, la innovación, la comercialización y la promoción gastronómica. Asimismo, ha subrayado el modelo de desarrollo de Los Palacios, basado en el cuidado sostenible del campo, la aplicación de I+D+i y la apuesta por productos de kilómetro cero que son sinónimo de calidad y excelencia.

La Feria Agroganadera y de la Gastronomía se ha consolidado como un importante motor económico, con una amplia participación de ganaderías y empresas del sector, además de una notable afluencia de visitantes en cada edición, contribuyendo también a la dinamización del comercio local y a la proyección turística del territorio.

'SABORES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA'

Rodríguez Hans ha anunciado que la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, volverá a participar en esta nueva edición con una carpa de la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', que reunirá a 20 empresas expositoras adheridas.

Este espacio volverá a convertirse en escaparate del sector agroalimentario provincial, "ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer y degustar productos que combinan tradición, calidad e innovación, y que representan la identidad gastronómica de la provincia".

Rodríguez Hans ha felicitado al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca por la trayectoria de la feria, y ha mostrado su confianza en que esta nueva edición "volverá a ser un éxito de participación, negocio y proyección exterior".

