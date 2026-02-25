Diputación de Sevilla subraya el valor estratégico de la Feria Agroganadera de Los Palacios "como referente nacional"

Rodríguez Hans, en el centro, en la carpa de Diputación en la Feria Agroganadera de Los Palacios. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha valorado la celebración de la XXX Feria Agroganadera y de la Gastronomía de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), tras la presentación este martes de su cartel anunciador, y ha destacado la importancia de este certamen como "una referencia nacional" por la "conexión directa" que establece entre el sector primario, la industria agroalimentaria, el comercio y el turismo".

En una nota de prensa, Rodríguez Hans traslada el respaldo de la Diputación a una cita que cumple tres décadas de trayectoria y que se ha convertido en uno de los principales eventos económicos y turísticos del municipio y de la provincia.

En sus declaraciones, el vicepresidente de Prodetur ha señalado que la feria "representa el presente y el futuro del campo", al integrar en un mismo espacio la producción agrícola y ganadera, la innovación, la comercialización y la promoción gastronómica. Asimismo, ha subrayado el modelo de desarrollo de Los Palacios, basado en el cuidado sostenible del campo, la aplicación de I+D+i y la apuesta por productos de kilómetro cero que son sinónimo de calidad y excelencia.

La Feria Agroganadera y de la Gastronomía se ha consolidado como un importante motor económico, con una amplia participación de ganaderías y empresas del sector, además de una notable afluencia de visitantes en cada edición, contribuyendo también a la dinamización del comercio local y a la proyección turística del territorio.

'SABORES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA'

Rodríguez Hans ha anunciado que la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, volverá a participar en esta nueva edición con una carpa de la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', que reunirá a 20 empresas expositoras adheridas.

Este espacio volverá a convertirse en escaparate del sector agroalimentario provincial, "ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer y degustar productos que combinan tradición, calidad e innovación, y que representan la identidad gastronómica de la provincia".

Rodríguez Hans ha felicitado al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca por la trayectoria de la feria, y ha mostrado su confianza en que esta nueva edición "volverá a ser un éxito de participación, negocio y proyección exterior".