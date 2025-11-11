El director general de Canal Sur participa en la inauguración de Summit4k en Sevilla, con 500 empresas representadas

Inauguración de la XI edición de la 4K HDR Summit en la que ha participado el director general de Canal Sur, Juande Mellado. - CANAL SUR RADIO Y TELEVISION

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ha tenido una participación destacada en la XI edición de la 4K HDR Summit, que tendrá lugar del 11 al 14 de noviembre en Sevilla TechPark, convirtiendo a la capital hispalense en epicentro internacional del sector audiovisual.

Durante cuatro jornadas, líderes de todo el mundo se darán cita para compartir los últimos avances en Ultra Alta Definición (UHD), alto rango dinámico (HDR), plataformas OTT, Inteligencia Artificial, audio inmersivo, el cloud, la producción virtual, la seguridad, la sostenibilidad y la interoperabilidad, entre otros asuntos. Más de 500 empresas líderes del audiovisual mundial estarán representadas en Sevilla, además de más de 70 expertos en 4K de más de veinte países.

El director general de Canal Sur, Juande Mellado, ha participado en la jornada de inauguración este martes junto a Matías González, secretario general de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Álvaro Pimentel, teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Pérez, director general de Sevilla Techpark y Víctor Sánchez, presidente de la Asociación UHD SPAIN, tal como ha informado el ente en una nota de prensa.

Isabel Cabrera, directora adjunta de CSRTV, también ha estado presente en la inauguración, junto a Juan Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación de la RTVA y Juanma Blanco Poley, director de CanalSur Media. En su intervención, Juande Mellado ha asegurado que "la apuesta por la innovación es clara desde la radio televisión pública andaluza, que lo entiende como una necesidad frente a los retos a los que hay que hacer frente, como la fragmentación de audiencias, la irrupción de nuevos formatos, la exigencia de inmediatez y calidad".

Mellado ha señalado que "en Canal Sur entendemos que la tecnología se ha convertido en una aliada para reforzar nuestro papel como servicio público". La puesta en marcha de proyectos como la plataforma digital CanalSur Más o los avances que adelanta nuestro laboratorio de ideas y experiencias, CanalSur Lab, son ejemplos de cómo la radio televisión pública andaluza está adaptando su propia estructura para seguir siendo referencia informativa, cultural y social para los andaluces, independientemente de la forma de consumo y el lugar de residencia.

Además de la inauguración, la radio televisión andaluza ha tenido una amplia participación durante primer día del encuentro. Pedro Espina, director técnico de Canal Sur, lo ha hecho con una ponencia titulada "La UHD llega a las televisiones autonómicas españolas". El director de CanalSur Media, Juanma Blanco Poley, ha realizado una intervención sobre 'Fast y servicio público: la apuesta de CanalSur Más por la televisión segmentada'. Juan Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación de la RTVA, y Rafael Porras, presidente del Consejo de Administración de la RTVA también han participado en varios momentos del encuentro.

Esta nueva edición de la 4K HDR Summit tendrá un claro protagonismo de España, con participación de más de 16 entidades nacionales, entre ellas el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la asociación UHD Spain, Radio Televisión Española, la Forta, Canal Sur, Televisión de Galicia, EiTB, Telemadrid, Atresmedia y Telefónica entre otros. Todos compartirán las novedades y avances en torno a una industria en la que España es líder mundial.