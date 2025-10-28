A disposición judicial el detenido tras el atropello intencionado a una mujer de 30 años en El Pedroso (Sevilla)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto en la mediodía de este martes a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra (Sevilla) al detenido por un delito de lesiones tras presuntamente atropellar este lunes, 27 de octubre, a una mujer de 30 años en la localidad, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Los servicios de emergencias fueron alertados el pasado mediodía por los testigos de un atropello "intencionado", que indicaron que "el conductor se había dado a la fuga".

Según fuentes del 112 Andalucía, se desplazaron hasta el lugar efectivos del 061, Guardia Civil y Policía Local. La víctima fue trasladada al Hospital de Alta Resolución de Constantina.

Por su parte, el alcalde de El Pedroso, Sergio Vela, en declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, ha relatado que se produjo una pelea entre la víctima y el detenido, que sería su expareja, un conflicto que culminó con el atropello.