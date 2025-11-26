Dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad este jueves para el partido Betis- FC Utrecht de UEFA

Imagen de recurso del interior del estadio de la Cartuja. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad para el partido Real Betis Balompié- FC Utrecht (Países Bajos) de este jueves, en el estadio de la Cartuja. De este modo, Tussam incrementará la oferta con 18 autobuses adicionales, que prestarán servicio en las líneas 1, 2, 3, 6, mientras que un total de 21 operarios y 9 vehículos trabajarán para mantener limpio el entorno del recinto deportivo antes del encuentro y a su finalización.

Además, Tussam pondrá a disposición de los asistentes al partido tres lanzaderas desde las inmediaciones del estadio a la estación de metro de Blas Infante-Aparcamiento P1, a Sevilla Este y a Barqueta. A la finalización del partido, el servicio se complementará con 26 autobuses, entre 8 y 10 por línea, distribuidos en tres paradas situadas en las inmediaciones del estadio (línea 2 en Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería, líneas C1 y C2 en Juan Bautista Muñoz, frente al estadio). Para agilizar la salida de los aficionados, el acceso de los usuarios a estos autobuses será gratuito.

El partido se encuentra catalogado por la Subdelegación del Gobierno de 'Alto Riesgo' al ser un partido de competición europea Europa League en el cual se prevé la asistencia y presencia en nuestra ciudad de más de 3.000 aficionados holandeses.

El dispositivo por parte de Policía Local comienza a las 8,00 con el control de estacionamientos por las zona de afectación al estadio y primeros cortes en Vial Torre Sur del estadio, calle Ciencias rugby con glorieta Beatriz Manchón y Avenida del Ocio. Sobre las 14,00 horas se mantendrá el dispositivo anterior y se pasará a la supervisión y distribución de venta ambulante en la zona autorizada y vigilancia de venta ilegal por las zonas cercanas al estadio.

El dispositivo de tráfico y el operativo y el corte de las vías de acceso se activarán a las 18,00 horas en Américo Vespucio con Leonardo da Vinci, glorieta Beatriz Manchón con calle Alonso Barba, Glorieta Duquesa Cayetana De Alba con puente de barqueta, solo permitiéndose el acceso a los vehículos autorizados al estadio como máximo hasta una hora antes del partido, según las condiciones de la zona.

Los cortes de tráfico se desarrollarán desde las 18,30 horas hasta el final del partido. Habrá, como en ocasiones anteriores, acceso controlado a los aparcamientos de Gol Norte , como son P0-P1.1-P1.2- P3-P4 y P5, que tienen su acceso desde SE-20 hacia glorieta Instalaciones deportivas La Cartuja. A su vez el P7 zona norte teniendo acceso desde SE-20 por la Glorieta de RTVE, y P7 zona sur teniendo acceso desde Carlos III frente calle Gregor J. Mendel.

Lipasam ha diseñado el plan especial de limpieza con motivo del encuentro el objetivo del dispositivo es prestar un buen servicio de limpieza y recogida de residuos en toda la zona del estadio y sus aledaños.

El operativo para la cita europea contará con 21 operarios y 9 vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres fases: la previa, durante el propio encuentro e inmediatamente después del mismo.