El DJ italiano Marco Carola debutará en el Icónica Santalucía Sevilla Fest el 6 de junio

El DJ y productor Marco Carola. - ICÓNICA SEVILLA FEST

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado un nuevo nombre en su cartel para la edición de 2026. Se trata del DJ y productor italiano Marco Carola que ofrecerá un concierto de músidca electrónica el 6 de junio en la Plaza de España.

Nacido en Nápoles en 1975, Marco Carola es considerado uno de los grandes pioneros y arquitectos del techno italiano. Según la nota remitida por la organización, es también el creador y líder de Music On, una de las marcas más prestigiosas del circuito electrónico internacional que se han convertido en "la fiesta reina de los viernes en Ibiza".

Esta incorporación se suma a Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Califato 3/4 y La Plazuela (21 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio).