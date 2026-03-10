Los docentes del IES Híspalis de Sevilla piden "transparencia" e "implicación" en la negociación del futuro del centro

La comunidad docente del IES Híspalis durante una concentración ante el cierre del centro. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad docente del IES Híspalis ha reclamado este martes a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Sevilla una mayor "transparencia" e "implicación" en las negociaciones y en los futuros acuerdos relacionados con el futuro del centro. En concreto, los docentes se refieren a los acuerdos anunciados durante la anterior jornada, cuando ambas instituciones comunicaron que habían alcanzado un pacto para garantizar la continuidad de la oferta educativa del IES Híspalis y, de este modo, evitar su cierre.

"Agradecemos este acuerdo que asegura podamos continuar la actividad educativa, pero queremos saber qué pasará más adelante, qué será de nosotros, los profesores, y si este acuerdo se refiere solo a este curso o a próximos años. Pedimos transparencia, solo eso", ha expresado a Europa Press Rocío Núñez, profesora del centro.

En este sentido, la Plataforma en Defensa del Complejo Educativo Pino Montano ha convocado una manifestación vecinal este miércoles 11 de marzo. Precisamente, solicitan "conocer los detalles concretos de dicho acuerdo, así como garantías firmes sobre su cumplimiento".

Asimismo, busca "poner en valor la importancia del complejo educativo de Pino Montano, incluyendo sus instalaciones deportivas y la residencia universitaria".

Cabe mencionar que Diputación y Junta anunciaban la puesta en marcha de negociaciones para alcanzar un nuevo convenio de colaboración tras una reunión que calificaron de "cordial". No obstante, desde este preciso momento las familias interesadas pueden acudir al centro para solicitar plaza en el mismo, todo ello parte el proceso de escolarización para el curso 2026/2027.