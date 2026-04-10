Doñana Terra Innova recopila ideas innovadoras para el entorno del Parque Natural en un taller en Pilas (Sevilla)

Taller en Pilas para recopilar ideas innovadoras para el entorno del Parque Natural de Doñana.
Taller en Pilas para recopilar ideas innovadoras para el entorno del Parque Natural de Doñana. - CTA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 10 abril 2026 14:28
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SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Doñana Terra Innova, liderado por Corporación Tecnológica de Andalucía (ATA) y financiado por el CDTI, ha celebrado un taller en Pilas (Sevilla), en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad, la Asociación para el desarrollo de la Comarca Aljarafe Doñana (ADAD) y con el centro Pilas Lab, para recopilar propuestas innovadoras de entidades del entorno del Parque Natural.

En este contexto, han intervenido Manuela Cabello, presidenta de ADAD, y José Leocadio Ortega, alcalde de Pilas, quienes han subrayado la relevancia de este tipo de iniciativas para la dinamización del territorio y el impulso de la innovación local, informa CTA en una nota de prensa.

A continuación, Emilio Esteban, responsable de la Oficina Técnica de Doñana (Miteco), ha presentado el Marco de Actuaciones para el desarrollo sostenible en Doñana, y Carlos García, responsable de Sector Público de CTA, ha expuesto el proyecto y las acciones previstas para el acompañamiento y maduración de iniciativas innovadoras.

El encuentro ha contado con medio centenar de asistentes y se han mantenido 25 reuniones bilaterales con asesores del proyecto Doñana Terra Innova para ayudar a entidades de la zona a definir las ideas, madurarlas y acceder a financiación.

El proyecto Doñana Terra Innova, financiado por el CDTI y respaldado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Ciencia, Innovación y Universidades, tiene como objetivo impulsar, durante 2026 y 2027, proyectos tecnológicos innovadores que contribuyan al desarrollo sostenible en los 14 municipios del entorno del Espacio Natural y la Reserva de la Biosfera de Doñana.

Doñana Terra Innova pretende posicionarse como instrumento clave para convertir el área de influencia del parque natural en un referente en desarrollo socioeconómico e innovación sostenibles, protegiendo y aprovechando sus recursos naturales y territoriales, añade el comunicado.

La iniciativa está liderada por CTA y cuenta con la participación de Asaja-Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la Universidad de Huelva y las cooperativas Onucoop y Seprocoop.

Durante los dos años de ejecución del proyecto, Doñana Terra Innova abordará la identificación, diagnóstico y definición de iniciativas innovadoras, así como el diseño de planes de negocio, proyectos empresariales y actuaciones de Compra Pública de Innovación (CPI), con especial atención a ámbitos estratégicos para el territorio como la gestión del agua, la agricultura sostenible y la mejora de las condiciones del empleo agrario.

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