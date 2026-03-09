Dos detenidos y 757 plantas de marihuana intervenidas al desmantelar un punto de cultivo en Osuna (Sevilla)

Punto de cultivo de marihuana intervenido en Osuna (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria de Sevilla han detenido en el marco de una operación conjunta a dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública y defraudación eléctrica en la localidad de Osuna. Asimismo, durante la realización de entrada y registros autorizados se han incautado más de 757 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y floración, aproximadamente un kilogramo de marihuana triturada y dispuesta para su distribución y 4.960 euros en efectivo, así como dos vehículos de alta gama y una furgoneta.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los investigadores establecieron dispositivos de vigilancia permanente sobre dos sospechosos por su presunta participación del cultivo y producción 'indoor'. Así, se autorizó por orden de juzgado cinco entradas y registros de diferentes inmuebles, todos ellos en la anteriormente mencionada localidad.

Los dos detenidos han sido puestos junto con los efectos intervenidos a disposición de la Autoridad Judicial competente como principales responsables de la comisión de los delitos de tráfico de drogas y defraudación eléctrica.

La intervención policial se enmarca dentro de la colaboración y trabajo conjunto de la Guardia Civil y Agencia Tributaria en la provincia de Sevilla, siendo llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna y Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Tal y como ha concluido la Guardia Civil, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales en base al análisis de la información obtenida.