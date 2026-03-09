Dos detenidos y 757 plantas de marihuana intervenidas al desmantelar un punto de cultivo en Osuna (Sevilla)

Punto de cultivo de marihuana intervenido en Osuna (Sevilla)
Punto de cultivo de marihuana intervenido en Osuna (Sevilla) - GUARDIA CIVIL
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 10:13
SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria de Sevilla han detenido en el marco de una operación conjunta a dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública y defraudación eléctrica en la localidad de Osuna. Asimismo, durante la realización de entrada y registros autorizados se han incautado más de 757 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y floración, aproximadamente un kilogramo de marihuana triturada y dispuesta para su distribución y 4.960 euros en efectivo, así como dos vehículos de alta gama y una furgoneta.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los investigadores establecieron dispositivos de vigilancia permanente sobre dos sospechosos por su presunta participación del cultivo y producción 'indoor'. Así, se autorizó por orden de juzgado cinco entradas y registros de diferentes inmuebles, todos ellos en la anteriormente mencionada localidad.

Los dos detenidos han sido puestos junto con los efectos intervenidos a disposición de la Autoridad Judicial competente como principales responsables de la comisión de los delitos de tráfico de drogas y defraudación eléctrica.

La intervención policial se enmarca dentro de la colaboración y trabajo conjunto de la Guardia Civil y Agencia Tributaria en la provincia de Sevilla, siendo llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna y Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Tal y como ha concluido la Guardia Civil, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales en base al análisis de la información obtenida.

