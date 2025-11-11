Dos detenidos y dos investigados en el demantelamiento de tres plantaciones de marihuana en Pilas y Aznalcázar (Sevilla)

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este martes a dos personas e investigado a otras dos en el marco de dos operaciones en los municipios de Pilas y Aznalcázar (Sevilla) contra el tráfico de drogas. Durante el operativo se han desmantelado tres plantaciones de marihuana y se han requisado más de un millar de plantas y más de 50 kilogramos de sustancia lista para su ilícito comercio.

Según una nota de prensa remitida por el Instituto Armado, la primera operación ha sido desarrollada por agentes de los puestos de Pilas y Villamanrique de la Condesa tras detectarse posibles plantaciones en fincas del término municipal. La operación se ha saldado con la detención de dos personas por su presunta participación en delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La operación culminó con dos registros domiciliarios, hallando sistemas de iluminación, ventilación y secado de alto valor económico, así como bolsas preparadas con la sustancia que, según las pesquisas, estaba destinada a su distribución en el mercado ilegal. Además, la plantación está descubriendo conexiones fraudulentas a la red eléctrica diseñadas para ocultar el consumo a la compañía suministradora.

La segunda operación fue realizada por la Guardia Civil perteneciente al Puesto de Aznalcázar, tras las sospechas de la existencia de una finca que podría haber sido transformada en un centro de producción de cannabis. Además, la finca había tenido relación con el narcotráfico según operaciones realizadas con anterioridad.

Durante la inspección, la Guardia Civil halló en el interior dos estancias diferenciadas. En la primera, se hallaron plantas madre en macetas con iluminación individual con un sistema de refrigeración, humidificación y luz infrarroja, destinadas al parecer a la producción de esquejes. En la segunda estancia, hallaron 97 plantas de marihuana en su fase final de crecimiento, con sistemas de iluminación avanzada, extractores, ventilación y aire acondicionado.

Además, durante la inspección se intervinieron múltiples garrafas de plástico, presuntamente destinadas al envasado y posterior distribución de la sustancia procesada. Hasta el momento, la Guardia Civil ha vinculado a dos personas en calidad de investigadas por su presunta implicación en los hechos, aunque las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

Asimismo, se descubrieron dos conexiones fraudulentas a la red eléctrica, diseñadas con gran sofisticación para evadir los controles de la compañía suministradora, permitiendo mantener las plantaciones activas sin levantar sospechas.

La operación continúa abierta, y la Guardia Civil no ha descartado nuevas detenciones en el marco de la investigación.